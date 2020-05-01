Оставлены под арестом два владикавказских активиста

01 мая 2020, 18:06

Верховный суд Северной Осетии отказался сегодня удовлетворить апелляции на административный арест Рамиса Чиркинова и Алана Коцоева, задержанных в день несанкционированного митинга во Владикавказе. Суд проигнорировал доводы защиты об их невиновности, заявил адвокат правозащитной организации "Агора" Сергей Денисенко.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Верховный суд Северной Осетии отклонил жалобы на административный арест Батраза Гагиева, Казбека Касаева и Хетага Ватаева, участвовавших в стихийном митинге во Владикавказе. Все трое арестованы по административной статье "Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". При этом Батраз Гагиев остается в больнице, куда его доставили из изолятора.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня Верховный суд Северной Осетии отклонил апелляции еще двух участников несанкционированной акции во Владикавказе - Рамиса Чиркинова и Алана Коцоева, решения об их аресте оставлены в силе, сообщил адвокат "Агоры" Сергей Денисенко. Он уточнил, что Чиркинов признан виновным по административной статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", а Коцоев - по статье КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Обоих арестовали на 15 суток.

"Коцоев является индивидуальным предпринимателем, он разделял взгляды участников этого схода. По Чиркинову ситуация немного иная - его задержали до начала митинга на улице Генерала Плиева. Ему вменяют неповиновение законному требованию силовиков, которые якобы предложили ему проехать в отдел для установления личности. Он отказался, поэтому его туда препроводили насильно", - сказал Денисенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ни Коцоев, ни Чиркинов не жаловались на условия в изоляторе или на насилие со стороны правоохранителей. У Рамиса Чиркинова трое несовершеннолетних детей, они остались с его супругой, добавил адвокат.

Даты рассмотрения апелляций по другим делам, связанных с арестами участников митинга, еще не назначены, отметил Сергей Денисенко. По его словам, кассационная жалоба на решения Верховного суда республики по Гагиеву, Касаеву, Ватаеву, Чиркинову и Коцоеву подаваться не будет. Адвокаты готовят жалобу в ЕСПЧ, заявил Сергей Денисенко. "Я обжаловал административные аресты в отношении пятерых человек - это Рамис Черкинов, Казбек Касаев, Алан Коцоев, Хетаг Ватаев и Батраз Гагиев. Все они были задержаны 20 апреля, в этот же день судами вынесены решения [об аресте]. Они будут находиться в ИВС до 5 мая", - указал адвокат.

По словам Денисенко, суд не стал рассматривать конкретные доводы защиты, указанные в апелляции. "Везде одни и те же стандартные формулировки, что все законно, конкретно никакие доводы жалобы суд рассматривать не стал. Обвиняют их в том, что они создали помехи движению транспортных средств и пешеходов, но каких - никто не говорит. Соответственно, состава преступления нет, причинения вреда нет. Не только суд, но и сотрудники полиции, составлявшие протоколы, не указали, кому были созданы помехи. Более того, место, где проходил народный сход 20 апреля, не является проездной площадью - там отсутствует какое-либо движение транспорта, оно запрещено. Там сейчас не ездят даже трамваи, поскольку идет ремонт трамвайных путей", - рассказал Сергей Денисенко.

Всего 21 и 22 апреля суды вынесли решения об административных арестах 41 участника несанкционированного митинга, еще троим были назначены штрафы. Сегодня Ленинский райсуд Владикавказа назначил 15 суток ареста администратору Telegram-чата Арсену Бесолову, признав его организатором акции протеста во Владикавказе.

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии ранее назвало одной из причин резкого роста числа зараженных коронавирусом в республике массовую акцию протеста во Владикавказе 20 апреля. О динамике распространения инфекции в регионах юга России говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".