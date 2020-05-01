Бывшие работники «Кингкоул» пожаловались на бедственное положение

01 мая 2020, 13:07

Гуковские шахтеры обратились к губернатору Ростовской области, а также президенту России с требованием выплаты 96 миллионов рублей задолженности по зарплатам и выплатам. Бывшим сотрудникам «Кингкоул» приходится экономить на продуктах, а также откладывать деньги на покупку угля с весны.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" три года регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате, пайковому углю и компенсациям. На встрече с горняками 16 января конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" заявил о прекращении выплат по компенсациям. 15 февраля участники пикета написали письмо новому премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой закрыть вопрос выплаты долгов, а 21 марта решили временно прекратить акции протеста из-за эпидемии.

После продажи части подземных выработок "Замчаловского антрацита" в ноябре 2019 года шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года. На пикете 15 февраля координатор протеста шахтеров сообщила, что общая задолженность перед горняками составляет 96 миллионов рублей. "Это 10 миллионов - чистая заработная плата работникам сервисных предприятий, и 86 миллионов - это компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату, компенсация за простой по вине работодателя за 2015 год, компенсация за неполученный пайковый уголь за 2014 - 2016 годы, а также выплаты при выходе на пенсию, за каждый отработанный год в угольной промышленности, за потерю трудоспособности. Прокуратура и правительство Ростовской области признаёт это, есть решение судов на эту сумму, в прокуратуре есть все данные по всем компенсациям, есть они и в правительстве области, и у конкурсных управляющих", - пояснила Татьяна Авачёва.

Бывшие работники компании "Кингкоул" написали обращение губернатору Ростовской области Василию Голубеву и президенту России Владимиру Путину с требованием выплатить долги по зарплате и компенсационным выплатам. Бывшие горняки добиваются выплаты 96 миллионов рублей, причем по компенсационным выплатам есть решения судов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Татьяна Авачёва.

В жалобе бывшие шахтеры поблагодарили главу страны и региона за денежную помощь медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, и отметили, что у многих шахтёры, отдавших угольной промышленности 35-45 лет, угольной пылью забиты легкие, и им тоже нужна помощь. Обратившиеся также пригрозили, что «в случае если долги выплачены не будут, то горняки обещают голосовать против поправок в Конституцию России, так как на Дону Конституция не соблюдается», говорится в обращение инициативной группы бывших сотрудников «Кингоул» (копия обращения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Заявление бывших шахтеров будет отправлено в ближайшие дни, как только заработают почтовые отделения, уточнила Авачёва.

11 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился направить из областного бюджета свыше 132 млн рублей на выплаты работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам в условиях пандемии. Выплаты рассчитаны на 3 месяца, ежемесячная доплата для врачей составит 10 тысяч рублей, для медсестер – 5 тысяч рублей, говорится на сайте правительства региона. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Бывшие сотрудники "Кингкоул" заявили о режиме жестком экономии из-за мизерных пенсий и зарплат

Бывшая сотрудница "Кингкоул" Валентина Зарбалиева живёт в хуторе Ясный Красносулинского района области в восьми километрах от Гуково, поэтому ей трудно добираться в город за продуктами. «Общественный транспорт от нас не ходит, в хуторе магазина нет, за продуктами, когда есть деньги, приходится ездить на такси - а это почти 300 рублей, туда и обратно. Когда денег нет, хожу пешком», - пожаловалась корреспонденту «Кавказского узла» Зарбалиева.

По ее словам, ее пенсии хватает только на продукты и лекарства, приходится экономить на всем. «Живу я одна на краю хутора, поэтому я давно в самоизоляции, иногда ко мне приходит брат, приносит хлеб. Пенсия небольшая, хватает буквально на продукты и лекарства, и то приходится искать что подешевле, экономить приходится на всем», - добавила она.

В этом же хуторе живёт и бывший шахтер Александр Ильяев. По его словам, из-за небольшой пенсии ему приходится занимать деньги у соседей, а также покупать в долг в магазине.

«В город (Гуково) выезжаю редко, чтобы купить продукты или лекарства. Живем вдвоем с женой, на двоих получаем пенсию 26 тысяч (рублей), но этих денег не хватает, постоянно в долгах. Пенсию получишь, и тут же её раздаёшь. Сейчас я соседям должен 10 тысяч (рублей) и 15 (тысяч рублей) - в магазине, где беру продукты в долг. Вот получим пенсии, и тут же всё отдадим, и снова придётся занимать - такой вот замкнутый круг», - посетовал Ильяев.

Он также добавил, что денег не хватает и на уголь, поэтому холодными ночами приходится топить дровами. «Очень трудно сейчас жить. Вчера ночью было холодно, угля нет, топил дровами, но хорошо, что хоть начало теплеть, с трудом зиму пережили», - рассказал житель хутора, добавив, что недавно попросил сына привезти из города лекарства, «а тот пошёл в аптеку и забыл документы дома, его полиция остановила, теперь не знаем, может штраф придет».

М 30 марта в Ростовской области действует режим самоизоляции, на въезде в Ростов-на-Дону и на выезде из него установлены блокпосты, сформированы отряды патрулирования улиц города, сокращено движение общественного транспорта. С 5 апреля в регионе запрещено проводить религиозные обряды, посещать больницы, отменена плановая госпитализация. Учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Бывшая сотрудница компании Надежда Деревнина уже сейчас начала откладывать деньги на покупку угля.

«Работаю на почте, сейчас в маске и перчатках развожу на велосипеде корреспонденцию и пенсии людям. Зарплата небольшая, с февраля начала получать пенсию, правда она тоже небольшая. Экономить приходится на всем: на продуктах, покупке одежды. Уже начала откладывать деньги на покупку угля на следующую зиму», - рассказала по телефону женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".