01 мая 2020, 08:31

Начальник подразделения МВД арестован на Ставрополье за взятку

В городе Михайловске за взятку арестован руководитель одного из отделов центра криминалистики. За 500 тысяч рублей он обещал своему знакомому указать в экспертном заключении меньше наркотического вещества, чем было обнаружено, сообщил Следком.

По данным следствия, начальник отдела спецэкспертиз и технологий экспертно-криминалистического центра МВД по Ставропольскому краю пообещал своему знакомому посодействовать в том, чтобы в экспертном решении о количестве наркотического вещества, которое проходило по одному из дел об его хранении, был указан меньший объем, чем в действительности. За это он в качестве вознаграждения получил от своего знакомого 500 тысяч рублей, передача денег была зафиксирована сотрудниками ФСБ, сообщило 30 апреля на своем сайте Следственное управление Следкома по Ставропольскому краю.

Кроме того, руководитель отдела центра криминалистики подозревается в посредничестве по взяточничестве. По ходатайству следователя он водворен в изолятор. Мужчина подозревается в нарушении части 3 статьи 159 УК РФ и пункта "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ.

Часть 1 Статья 159 УК РФ "Мошенничество" предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в крупном размере" предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Ранее на Ставрополье был задержан по делу о покушении на мошенничество подполковник полиции, который предложил одному из местных предпринимателей посодействовать в прекращении расследования против него, хотя на самом деле не собирался влиять на ход дела и не имел возможности оказывать на него влияние, поскольку оно находилось в ведомстве другого отдела.

Примечание:

"Замглавы ставропольского Ростехнадзора осужден за взяточничество", "Ставропольский судья лишен полномочий после видео с голой женщиной", "Ставропольский федеральный судья обвинен в мошенничестве".

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