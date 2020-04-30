Нерабочие дни в Северной Осетии продлены

30 апреля 2020, 23:43

Власти Северной Осетии продлили до 11 мая ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров подписал указ, которым продлил действующие из-за распространения коронавируса ограничения до конца месяца. Ряду предприятий было разрешено возобновить работу.

По данным на 10.50 мск 30 апреля в Северной Осетии подтверждены 93 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных составило 763, умерших - трое. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и мерах по борьбе с ним говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров подписал сегодня указ, согласно которому действующие в республике ограничения продлены до 11 мая.

Так, по-прежнему запрещено работать торговым центрам, фитнес-центрам, магазинам непродовольственных товаров, заведениям общепита, гостиницам, стоматологическим кабинетам, спортивным кружкам, секциям и клубам, следует из документа, опубликованного сегодня на официальном портале Северной Осетии-Алании.

Этим указом расширен список предприятий, которым разрешена деятельность в период режима повышенной готовности. В частности, возобновить работу могут магазины промтоваров площадью не более 200 квадратных метров, расположенные вне торговых центров, магазины детской одежды и сельскохозяйственные, хозтовары, канцтовары, а также швейные и обувные мастерские, сообщил со ссылкой на документ "Кавказ. Реалии".

"Кавказский узел" также писал, что 20 апреля на площади Свободы во Владикавказе прошла не согласованная с властями акция противников режима самоизоляции. Силовики разогнали протестующих. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов. 30 апреля суд отклонил жалобы на административный арест трех участников митинга во Владикавказе.