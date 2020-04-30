30 апреля 2020, 21:45

Режим самоизоляции продлен в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии продлили все ранее введенные ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса, обязав жителей республики носить маски в общественных местах.

Как писал "Кавказский узел", с 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться. 29 апреля предприниматели Кабардино-Балкарии пожаловались на то, что терпят убытки из-за ограничительных мер.

К 30 апреля общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 456 человек, 15 пациентов помещены в реанимацию. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Действие ограничений, введенных из-за коронавируса, продлено "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", следует из указа главы республики, опубликованном сегодня на его сайте.

Кроме того, теперь жители обязаны носить маски и респираторы "при поездках в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов розничной торговли, а также организаций, деятельность которых не приостановлена", следует из документа.

Предприниматели должны обеспечить масками персонал, работающий в местах массового скопления людей, и регулярно проводить дезинфекцию, говорится в документе.

"Кавказский узел" также писал, что сенатор Арсен Каноков в марте пообещал помочь жителям Кабардино-Балкарии в борьбе с коронавирусом, в частности, бесплатно раздав жителям республики  медицинские маски.  Инициатива политика вызвала одобрение у пользователей Instagram. 8 апреля стало известно, что 100 тысяч масок доставлены в Нальчик.

Советы специалистов о том, что предпринять для  предотвращения заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Глава Минздрава Калмыкии оправдал ответственных за закупку аппаратов ИВЛ", "32-я смерть от COVID-19 зафиксирована в Армении", ""Новая газета" описала борьбу врачей за жизнь больных с коронавирусом".

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