562 случая заражения коронавирусом зарегистрированы на Ставрополье

30 апреля 2020, 10:49

Коронавирус выявлен еще у 43 человек на Ставрополье, и общее число заболевших выросло до 562.

Как сообщал "Кавказский узел", к 29 апреля общее число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло десяти, а зараженных - 519.

"Коронавирус выявлен еще у 43 человек. В целом, за все время в Ставропольском крае зарегистрировано 562 случая заболевания. Среди инфицированных - 52 ребенка. Состояние 16 пациентов оценивается как тяжелое. 112 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram.

По его данным, число выздоровевших от коронавируса в регионе составляет 101 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".