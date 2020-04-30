Администратор чата в Telegram задержан после акции протеста во Владикавказе

30 апреля 2020, 03:00

Правоохранители задержали в Москве администратора чата в Telegram Арсена Бесолова. В этом чате общались сторонники инициатора несанкционированного митинга против самоизоляции во Владикавказе Вадима Чельдиева.

Как писал "Кавказский узел", после завершения стихийной акции во Владикавказе полиция заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще 28 участников митинга, троим назначены штрафы. 29 апреля суд арестовал участников стихийной акции Кайтмазова и Кониева, при этом отказался заключить под стражу студента вуза Махмадиева, ограничив его передвижение. Все трое обвиняются в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.

Инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади Владикавказа, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

"Сегодня (29 апреля) утром в Москве неизвестными лицами задержан Бесолов Арсен, админ чата сторонников Вадима Чельдиева", - написала активистка из Северной Осетии Индира Габолаева на своей странице в Facebook. Она указала, что родственники Бесолова сначал не могли узнать, где он находится, и подали заявление о похищении. Однако позже стало известно, что его этапируют во Владикавказ, написала она.

Правоохранители считают, что раз следствие ведется именно в Северной Осетии, то Бесолова нужно доставить туда, приводит сообщение адвоката Чельдиева Андрея Сабинина ТАСС. При этом адвокат отметил, что претензии правоохранителей к Бесолову неизвестны, и предположил, что "в ближайшее время могут быть задержаны люди, связанные с Чельдиевым или разделяющие его взгляды".

При задержании у Бесолова изъяли смартфон, приводит сообщение источника в правоохранительных органах агентство.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. 22 апреля Управление Следкома по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ). По данным следствия, на стихийном митинге, на котором собралось около 2000 человек, травмы получили 13 сотрудников Росгвардии и МВД. 25 апреля стало известно, что уголовное дело было передано в центральный аппарат Следкома.