"Новая газета" описала борьбу врачей за жизнь больных с коронавирусом

29 апреля 2020, 23:38

Обозреватели "Новой газеты" подготовили репортаж о лечении пациентов с коронавирусом в московской больнице №52. "Кавказский узел" не знает, как обстоят дела в региональных медучреждениях, которые занимаются подобными больными, поэтому предлагает читателям рассказать о ситуации на местах.

Зарегистрированный 31 декабря 2019 года бетакоронавирус SARS-CoV-2 (болезнь называется COVID-19) заразил по данным на 28 апреля более 3 100 000 человек во всем мире. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

Корреспонденты "Новой газеты" Елена Костюченко и Юрий Козырев описали ситуацию с лечением пациентов с коронавирусом в больнице №52, расположенной Москве, в формате прямого эфира, а также опубликовали серию фотографий, визуально обрисовавших обстановку в медучреждении.

Сейчас в больнице 794 пациента с пневмониями, у 547 подтвержден коронавирус, из них в реанимации — 108. Здесь работают 642 врача, 976 медсестер и 74 санитара — все, кроме сотрудников родильного дома при больнице. При этом 24 сотрудника больницы переболели коронавирусом, говорится в материале издания под названием «Это шторм».

44-летняя медсестра Елена Петрова переболела коронавирусом в самой тяжелой форме из всех медработников больницы. "Приехала на работу, и на работе после обеда резко поднялась температура. Резко, сразу. Сразу очень большая. Сделали КТ (компьютерная томография), и оказалось, что там пневмония... Была дыхательная недостаточность, и, как бы так сказать, немножко где-то сознание отключается... 28 марта меня перевели из терапевтического отделения [в отделении реанимации]. Так в истории написано. А уже 10 [апреля] меня разбудили", - рассказала Елена.

По ее словам, после выписки она пробудет на больничном две недели, после чего собирается вернуться на работу.

Всем, кто до эпидемии работал хирургами, офтальмологами, гинекологами, кардиологами и по другим специализациям, пришлось стать инфекционистами. Таких врачей постоянно консультируют реаниматологи, а также ревматологи, так как используемые лекарства от коронавируса, в основном, ревматологические, сообщает издание.

Рабочие будни врачей московской больницы

Репортаж начинается с проходной, где уже с 8 утра собираются люди, а также приходят на смену врачи больницы. Попасть в больницу весь медперсонал может только через раздевалку, где необходимо раздеться до нижнего белья, а потом снова одеться в специальную хлопчатобумажную пижаму и индивидуальные средства защиты: желтый ("тайвек") или противочумной костюм, сверху перчатки, бахилы поверх кроксов, шапочка на волосы и очки, маска-респиратор.

В приемном отделении принимают по одному пациенту со скорой помощи, в день приезжает больше ста человек. Сотрудница больницы, у которой на "тайвеке" написано имя Патимат, опрашивает каждого на предмет характерных для коронавируса симптомов и принимает решение о дальнейших действиях. Фельдшерам скорой помощи приходится ждать своей очереди, это вызывает возмущение у одного из них, сообщает издание.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ-7) горбольницы находятся самые тяжелые пациенты с COVID-19 не только учреждения, но и всей Москвы. Сейчас их 13, 12 из них с подтвержденным коронавирусом, им от 26 до 70 лет: одиннадцать из них на аппаратах ИВЛ, пять — на искусственной почке. "Голые люди, прикрытые простынями, лежат на койках. Тела пятнами залиты фиолетовым антисептиком — подсушиваются неизбежные ранки и пролежни. Кровавые тряпочки у губ – от гепарина кровь не сворачивается, из носа течет. Их ребра механически поднимаются усилиями ИВЛ", - описали корреспонденты газеты увиденное в реанимации.

Рабочая смена длится сутки, с 8 до 8 утра. Каждое утро врачи собираются в ординаторской обсудить симптомы пациентов, а также план дальнейшего лечения. Как отмечают корреспонденты газеты, работа врачей не останавливается ни днем, ни ночью. Даже в холодильнике столовой хранятся косметические патчи — их кладут на пролежни от очков, там также спрятан пантенол — мазать сохнущее лицо и красные от антисептиков руки.

О методах лечения пациентов с коронавирусом

Врачи московской больницы №52 принимают пациентов с COVID-19 с 29 февраля, с марта проводят постоянные телемосты с американскими, немецкими и китайскими коллегами. С сегодняшнего дня больница начала принимать доноров плазмы, переболевших новой инфекцией: в крови скапливается титр антител, плазма становится лекарством для тяжелых больных, сообщают коррепсонденты.

"Группа препаратов, которыми мы лечим COVID, она почти вся ревматологическая, начиная с плаквенила. Противовирусный препарат только один, это калетра. А все остальные — это все биологические или таргетные препараты, которые применяются при различных системных заболеваниях. Механизм их действия заключается в том, что они блокируют вот эту реакцию организма на вирус, цитокиновый шторм, который вызывает поражение легких, респираторный дистресс-синдром. И поэтому мы ищем возможности применять препараты, блокирующие или рецепторы, или периферические цитокины, которые могут повлиять на вот это неблагоприятное развитие болезней. Именно оно губительно", - пояснила главврач больницы, реаниматолог Марьяна Лысенко.

По ее словам, врачам пока неизвестно, почему коронавирус у некоторых протекает в легкой форме, а у других вызывает серьезные осложнения, и это не связано с возрастом. Заниматься исследованиями у сотрудников учреждения сейчас времени нет, поделилась главврач.

Переболевший коронавирусом ординатор больницы Андрей Андреев прочитал много отчетов врачей во время больничного, поэтому сделал вывод, что "почти у всех пациентов (с коронавирусом), которые переносили тяжело, — сахарный диабет, гипертоническая болезнь, значит, повышенная масса тела. "Будет мода на здоровый образ жизни", - заключил Андреев.

Бывший военный врач, подполковник Михаил Кецкало, прошедший вторую чеченскую, затем служивший в госпитале Вишневского, возглавляет центр ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация. "Это последняя соломинка, крайняя надежда. Если легкие не работают даже на ИВЛ, остается вывести кровь наружу — и насытить ее кислородом принудительно, без участия легких и сердца", - поясняется в материале.

30 сентября 1999 года российские войска вошли на территорию Чечни - так начались и длились 10 лет (до августа 2009) боевые действия в Чечне и приграничных к ней районов Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, Вторая чеченская кампания или Контртеррористические операции (КТО) на территории Северо-Кавказского региона, говорится в материале "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне", подготовленном "Кавказским узлом".

Кецкало составил техкарту, по которой ЭКМО оплачивается по обязательному медицинскому страхованию, это дорогостоящий, сложный процесс, который позволяет спасти 50% тех, кто не может дышать даже на ИВЛ.

По словам врача, в больнице стараются подключать к аппарату ИВЛ только в крайнем случае. "Севший на ИВЛ садится на 2‒3 недели, проходит через трахеостому, через все другие возможные осложнения, включая внутрибольничные инфекции. К сожалению, здоровья это ему не прибавляет", - поясняет Кецкало.

Он также добавляет, что его коллеги из другой городской больницы используют схожую систему лечения. "Мои коллеги из Первой городской больницы — они тоже сейчас стали работать по ковиду — описывают точно такие же случаи, которые видел я. Человек разговаривает с вами, у него легкая одышка. Он дышит, но у него вдох 20‒22 раза в минуту. У него сатурация 80. Ему сделали этот волшебный препарат, тоцилизумаб, посмотрели эффект, через 12 часов человек начинает восстанавливаться. Да, его кладут в положение на живот, в прон-позицию. И они не посадили его на аппарат ИВЛ, и он стал чувствовать себя неплохо и начал выздоравливать. Вот в чем парадокс. А те, которые попадают на аппараты ИВЛ, они ведут себя безобразно", - заявил врач.

Он отметил, что в больнице также проходят клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции. "Он называется кевзара. И мы стали таким центром, где этот препарат исследуется, проходит клинические испытания. Официально, законно, все полностью сертифицировано, одобрено и, естественно, с согласия пациентов все это делается", - добавил Кецкало.

В больницу входит отделение нефрологии, в котором наблюдается порядка 3,5 тысяч после трансплантации почки, 4,5 тысячи на программном диализе — люди, у которых не работают почки, рассказала заместитель главного врача по нефрологической помощи Надия Фролова. По ее словам, последняя категория пациентов вынуждена по три раза в неделею ездить в больницу на сеансы диализа, поэтому они могут контактировать с пациентами с коронавирусом.

"Калетра противопоказана нашим больным с трансплантацией почки, потому что она вступает в конфликт с основным иммуносупрессантом. Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве. Это препарат тоцилизумаб. Для наших больных это единственный препарат, который мог бы остановить столь тяжело текущую COVID-пневмонию", - поделилась врач.

Материал о работе врачей в московской больнице №52 предоставлен "Синдикатом"-100". "Кавказский узел" ранее сообщал, что "Новая газета" наряду с другими российскими изданиями (в том числе "Кавказским узлом") входит в объединение "Синдикат-100", которое освещает материалы на острые общественно значимые темы. Так, "Синдикат-100" назвал закон о фейках давлением на журналистов. "Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ", - сказано в обращении объединения.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".