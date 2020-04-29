29 апреля 2020, 20:59
Нагорный Карабах сообщил о минометных обстрелах со стороны Азербайджана
Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, применив 60-миллиметровые минометы, сообщило сегодня вечером Минобороны Нагорного Карабаха.
По данным ведомства, азербайджанские военные сегодня дважды нарушили режим прекращения огня в восточной части линии соприкосновения - в 15.00 и 17.25 по местному времени (14.00 и 16.25 мск).
Азербайджанская сторона при обстрелах использовала 60-мм минометы. Кроме того, в течение дня на разных участках линии соприкосновения были зафиксированы нарушения режима перемирия со стороны Азербайджана с использованием стрелкового оружия, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
"Деятельность противника была подавлена. В результате инцидента подразделения Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) не понесли никаких потерь", - говорится в сообщении ведомства, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".
Министерство обороны отметило, что с июня 2019 года "это первый случай, когда азербайджанские вооруженные силы применили минометные снаряды для обстрела армянских позиций". "В настоящее время ситуация на линии соприкосновения спокойная", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в 18.36 по местному времени (17.36 мск).
Оборонное ведомство Азербайджана к 20.30 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. Однако сегодня утром сообщило о 24 обстрелах со стороны Армении за сутки.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"