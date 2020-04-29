Нагорный Карабах сообщил о минометных обстрелах со стороны Азербайджана

29 апреля 2020, 20:59

Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, применив 60-миллиметровые минометы, сообщило сегодня вечером Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, азербайджанские военные сегодня дважды нарушили режим прекращения огня в восточной части линии соприкосновения - в 15.00 и 17.25 по местному времени (14.00 и 16.25 мск).

Азербайджанская сторона при обстрелах использовала 60-мм минометы. Кроме того, в течение дня на разных участках линии соприкосновения были зафиксированы нарушения режима перемирия со стороны Азербайджана с использованием стрелкового оружия, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Деятельность противника была подавлена. В результате инцидента подразделения Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) не понесли никаких потерь", - говорится в сообщении ведомства, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Министерство обороны отметило, что с июня 2019 года "это первый случай, когда азербайджанские вооруженные силы применили минометные снаряды для обстрела армянских позиций". "В настоящее время ситуация на линии соприкосновения спокойная", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в 18.36 по местному времени (17.36 мск).

Оборонное ведомство Азербайджана к 20.30 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. Однако сегодня утром сообщило о 24 обстрелах со стороны Армении за сутки.