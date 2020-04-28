Высокопоставленный армянский чиновник арестован по делу о крупной взятке

28 апреля 2020, 20:21

Бывший глава Комитета госдоходов Армении получил взятку в 22,4 миллиона долларов за покровительство крупному бизнесу, сообщила Служба национальной безопасности.

Эпизод со взяткой, которую получил бывший высокопоставленный чиновник, был раскрыт в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий руководством Комитета по госдоходам (ГКД) Армении, проинформировала сегодня Служба национальной безопасности (СНБ).

"В 2011 году гендиректор группы компаний, в том числе концерна, входящего в список крупных налогоплательщиков, дал главе КГД, занявшему позднее пост министра финансов, взятку в особо крупных размерах - 22,4 миллиона долларов. Посредниками в сделке выступили сыновья бывшего чиновника", - сказано в сообщении СНБ, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным следствия, "взятка была оформлена в виде двух займов и переведена на счета зарубежных компаний, аффилированных с семьей экс-чиновника".

"Гендиректору группы компаний предъявлено обвинение, в отношении него в качестве меры пресечения избран арест. Проводятся мероприятия для выявления всех вовлеченных в преступную схему лиц, а также конфискации имущества, приобретенного преступным путем", - заявил пресс-центр СНБ.

Ведомство не называет имен подозреваемых.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале по обвинению в получении взяток был задержан глава комитета по градостроительству Ваагн Вермишян. По данным правоохранителей, он признал свою вину. Суд постановил арестовать его, тогда как второй задержанный по тому же делу был оставлен на свободе под залог.