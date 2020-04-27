27 апреля 2020, 21:16

Жертвой взрыва в Волгограде стал пенсионер МВД

69-летний отставной сотрудник МВД госпитализирован с ранениями после взрыва в машине в Волгограде. За его жизнь борются врачи, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером граната взорвалась в припаркованном на улице Хорошева в Волгограде легковом автомобиле. Источники озвучили разную версию события. При взрыве ранения получил водитель машины, мужчина погиб – сообщили другие.

Пострадавший при взрыве 69-летний мужчина с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи, сообщило следствие. Согласно уточненным данным, взрыв в автомобиле пенсионера произошел в тот момент, когда он сел за руль.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области.

Взрыв ручной гранаты, по данным источника в экстренных службах Волгограда, произошел в автомобиле полковника МВД в отставке. Мужчина сообщил правоохранителям, что граната не его, и ему ее подкинули. Однако предположительно, граната находилась внутри автомобиля, пишет "Блокнот. Волгоград".

Пострадавший с 1998 по 2008 год занимал должность заместителя начальника (по тылу) Волгоградской академии МВД России, сообщает V1.ru.

Примечание:

"Ученики четырех школ в Волгограде эвакуированы после угроз о минировании", "Сотрудник завода в Волжском осужден за гибель рабочих при взрыве", "Источником взрыва в волгоградской многоэтажке названа граната".

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