Парламент Чечни утвердил включение Гикало и Пригородного в состав Грозного

25 апреля 2020, 09:23

Село Пригородное и поселок Гикало решением чеченских депутатов стали частью Октябрьского района Грозного. Местные жители посетовали, что теперь будут оплачивать коммунальные услуги по городским тарифам.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января жители поселка, названного именем советского революционера Николая Гикало, предложили главе Чечни переименовать его в Джамлейл-Юрт - в честь убитого боевиками главы поселковой администрации Джамлейла Элиханова. Рамзан Кадыров пообещал, что это будет сделано. В поселке было начато строительство новой мечети, которая будет названа в честь прадеда Кадырова Абдул-Кадыра.

Депутаты Парламента Чечни на заседании 23 апреля приняли закон "О преобразовании поселка Гикало и села Пригородное", сообщается на сайте парламента региона. Речь идет о вхождении этих населенных пунктов в состав города Грозного, - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате парламента Чечни.

"Это решение одобрено депутатами единогласно. Оба населенных пункта включены в состав Октябрьского района столицы. Общая численность населения Пригородного и Гикало составляет 15820 человек, а территория этих населенных пунктов, вошедших в Грозный - 4480 гектаров", - сказал сотрудник пресс-службы парламента.

Сообщение о включении населенных пунктов Пригородное и Гикало в Октябрьский район Грозного, опубликованное в Instagram-паблике eldit_net, собрало ряд скептических комментариев. "Выходит, они будут платить [за услуги] ЖКХ по городскому тарифу?" - спросил garage__38. "Плюс еще документы переделывать будете", - указал vrag_u_vorot. "Можно оставить меня сельским [жителем]? - поинтересовался emin_gsr.

К 9.23 мск 25 апреля эта публикация собрала 1858 "лайков" и 56 комментариев. У паблика 192 тысячи подписчиков.

Жители Гикало и Пригородного высказали корреспонденту "Кавказского узла" свои опасения, связанные с решением парламента. "Не знаю, в чем плюсы для нас будут от этого, а вот минусы очевидны. За коммуналку теперь придется платить раза в полтора больше, как горожанам. Да еще и с документами неясно, что придется делать", - сказал житель селения Пригородное Ваха. "Меня эта новость совершенно не радует, если честно. В первую очередь, потому, что тарифы на ЖКХ в городе выше, чем на селе, и это обязательно отразится на семейном бюджете", - заявила жительница поселка Гикало Зарема.

"По мне, так было бы лучше числиться за сельским районом, чем за городским округом. С документами придется проблемы решать, с коммуналкой. Я уже не говорю о том, сколько денег на это ушло в верхах, ведь надо еще и карты переделывать и все остальное", - указал другой местный житель, Шахран.

Напомним, что осенью 2019 года в Чечне были изменены административные границы Грозненского, Ачхой-Мартановского, Курчалоевского и Гудермесского районов. Жители села Иласхан-Юрт, переданного в состав Курчалоевского района, заявили, что не доверяют заверениям чиновников о безболезненности переподчинения села другому райцентру.