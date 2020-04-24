24 апреля 2020, 22:46

Трое жителей Кабардино-Балкарии обвинены в подготовке теракта

Дело жителей Кабардино-Балкарии, обвиняемых в подготовке взрывов в общественных местах, передано в суд, сообщило следствие.

По версии следствия, 22-летний житель Кабардино-Балкарии организовал в Урванском районе ячейку запрещенной судом в России террористической организации и вовлек в нее своего ровесника и 25-летнего местного жителя. Втроем они напали на жителя района, забрали у него машину, купили оружие, наркотики и  электродетонаторы военного назначения, утверждают следователи. Затем они изготовили самодельные взрывные устройства мощностью порядка 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте, которые планировали взорвать в общественных местах, полагает следствие.

Однако они не смогли довести задуманное до концы "ввиду их задержания сотрудниками правоохранительных органов", сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Жители республики обвиняются по статьям о приготовлении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ),  организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), склонении к совершению террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Расследование дела завершено, оно передано в суд, отмечает ведомство. Отметим, максимальное наказание по эти статьям - пожизненное лишение свободы.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года дело местного жителя, обвиненного в подготовке взрыва на праздничном мероприятии в Нальчике, было направлено в Южный окружной военный суд.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"НАК отчитался о двух убитых боевиках на Ставрополье", "Силовики отчитались о борьбе с экстремизмом в Кабардино-Балкарии", "Защита не согласилась с приговором по делу о подготовке взрывов в Нальчике".

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