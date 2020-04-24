Жительница Кубани обвинена в причастности к сирийским боевикам

24 апреля 2020, 19:06

25-летняя жительница Новокубанска Виктория Симоненко объявлена в розыск по делу об обучении в лагере боевиков в Сирии.

По данным следствия, жительница Новокубанска не ранее апреля 2016 года приехала в Сирию, где проходила обучение в лагере боевиков. Там она научилась обращаться с оружием и взрывными устройствами, и до января 2018 года принимала участие в деятельности террористической организации.

Виктория Симоненко объявлена в международный розыск и заочно арестована. Ей предъявлено обвинение по статьям об обучении в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году отставной военный из Краснодара Денис Хисамов был лишен звания капитана запаса и приговорен к 19 годам колонии строгого режима по делу об участии в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.