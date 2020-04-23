Житель Адыгеи объявлен в розыск по делу о вербовке в ИГ*

23 апреля 2020, 23:30

Сотрудники ФСБ объявили в международный розыск жителя Адыгеи, подозреваемого в вовлечении жителей республики в ряды боевиков.

По версии силовиков, житель Адыгеи в 2014 году выехал в Сирию, где прошел обучение в лагерях запрещенной судом в России международной террористической организации "Исламское государство". Впоследствии с помощью социальных сетей и мессенджеров он склонял жителей республики к выезду в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, утверждают силовики.

Уголовные дела в отношении него расследуются по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Адыгее "Интерфакс". Отметим, максимальная санкция по этим статьям - 20 лет лишения свободы.

Действия подозреваемого задокументированы, приводит сообщение ведомства ТАСС. Сейчас он объявлен в международный розыск, отмечается в сообщении.

На сайте ФСБ России информации о розыске жителя Адыгеи по состоянию на 22.50 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 16 марта житель Адыгеи Сайедшох Убайдов был признан судом виновным по делу о склонении знакомого к участию в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и приговорен к 6 годам колонии общего режима. Суд вынес решение, несмотря на отказ свидетелей обвинения от показаний, заявила защита.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.