23 апреля 2020, 20:30

Глава дагестанского села обвинен в махинациях с землей

Руководитель администрации села в Дербентском районе бесплатно раздал земельные участки общей стоимостью 20 миллионов рублей людям, уже получавшим землю от государства, заявили следователи и отчитались о передаче дела в суд.

По данным следствия, в январе 2019 года глава села подписал и заверил печатью администрации постановление о безвозмездной передаче 17 местным жителям земельных участков под личное подсобное хозяйство. На основании этого документа участки были оформлены в собственность. Все эти люди уже получали землю бесплатно, и больше не имели на это права, указали следователи.

Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму около 20 миллионов рублей, полагает следствие. Дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления" передано в суд, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Дагестану.

По части 2 статьи 286 Уголовного кодекса обвиняемому грозит до семи лет заключения. На сайте администрации Дербентского района к 20.30 мск 23 апреля не появилось комментариев относительно этого уголовного дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале глава другого села в Дербентском районе был обвинен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге за незаконное предоставление земли двум сельчанам.

Примечание:

«Коммерсант»: расследование дела дагестанских чиновников началось с эпизода о детсаде", "Силовики изъяли документы в дербентской райадминистрации Дагестана", "Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана".

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