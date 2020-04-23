23 апреля 2020, 07:15

Выезд в Грузию через "Верхний Ларс" закрыт

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены из-за непогоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как сообщал «Кавказский узел», 4 апреля после расчистки дорожного полотна, выезд в Грузию чрез КПП «Верхний Ларс» был разрешен для всех видов транспорта.

Из-за ухудшения погоды в Грузии и невозможности обеспечить безопасный проезд машин, а также с учетом рекомендаций погранполиции Грузии, с 23.45 мск 22 апреля проезд на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России закрыт, сообщило на своем сайте 22 апреля Управление МЧС по Северной Осетии.

Скриншот изображения веб-камер с сайта «Край земли» – https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.html

«Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении», – подчеркнуло ведомство на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на 06.00 мск на въезде через на КПП «Верхний Ларс» в Россию из Грузию автомобилей нет, на выезде наблюдается скопление грузовиков. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте «Край земли».

Напомним, Грузия закрыла с 16 марта границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса. Власти Северной Осетии с 1 апреля ужесточили карантинные меры после того, как в регионе были выявлены первые два случая заражения вирусом. Режим самоизоляции введен в 11 регионах России, в том числе в Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда в течение дня будут осадки при температуре 0 градусов, скорость ветра составит 0,9 метра в секунду. Ночью – пасмурно, температура снизится до -5 градусов, скорость ветра увеличится до 1,6 м/с. 24 апреля также ожидаются осадки, температура составит +3, скорость ветра - до 1,7 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Движение по Транскаму возобновлено", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты".

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