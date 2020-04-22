"Репортеры без границ" осудили арест журналиста Исбатова в Азербайджане

22 апреля 2020, 22:52

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" призвала власти Азербайджана освободить Натига Исбатова, арестованного по обвинению в нарушении карантинного режима. В годовом Индексе свободы прессы РБГ поместили Азербайджан на 168-е место.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"Репортеры без границ" (РБГ) сегодня выступили с заявлением, в котором потребовали немедленного освобождения азербайджанского журналиста-фрилансера Натига Исбатова, арестованного по обвинению в нарушении карантинного режима. Журналист был задержан 9 апреля после того, как снял на видео протестную акцию перед офисом трудоустройства и взял интервью у женщины, которой отказали в финансовой помощи после потери работы. На следующий день он был приговорен к 30 суткам административного ареста за "нарушение карантина" (ст. 211 КоАП) и "неподчинении полиции" (ст. 535.1), говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Использование карантинных запретов против журналистов для преследования независимой прессы в Азербайджане стало новым методом... Власти не выполняют своих обещаний по защите журналистов. Мы решительно осуждаем задержание Натига Исбатова и требуем его немедленного освобождения", - сказала глава бюро РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

Авторы заявления подчеркивают, что власти Азербайджана неоднократно высказывали желание контролировать информацию об эпидемии коронавируса. "В соответствии с поправками к закону об информации, принятыми 17 марта, власти могут преследовать в судебном порядке владельцев онлайн-СМИ за любой "неточный" или "опасный" контент, что затрудняет освещение кризиса", - говорится в документе.

В то же время, по мнению РБГ, на журналистов оказывается давление, чтобы они использовали только официальную информацию Оперативного штаба, созданного правительством 27 февраля.

В частности, Генеральная прокуратура предупредила пользователей социальных сетей, что власти будут расследовать все сообщения о "ложных новостях" и накажут "правонарушителей". По данным бакинской неправительственной организации "Центра мониторинга выборов и обучения демократии" (ЦМВОД), более 120 пользователей социальных сетей получили предупреждения от полиции.

Работа журналистов с оппозиционными партиями, чьи действия легче контролировать во время карантинного режима, представляет дополнительную опасность для журналистов, считают авторы заявления.

"Так, 20 апреля после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе над членом партии "Мусават" Тофигом Ягублу в Баку, репортер онлайн издания "Азад соз" ("Свободное слово") Теймур Керимов подвергся нападению четырех человек, которые отняли его камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью", - говорится в заявлении в РБГ.

РБГ также опубликовали Индекс свободы прессы в мире в 2020 году, в котором поместили Азербайджан на 168-е место среди 180 государств.

Азербайджан вновь оказался в числе стран, где положение прессы очень плохое. По сравнению с прошлым годом, ситуация ухудшилась, и Азербайджан опустился с 166-го места на 168-е, сказано в комментарии РБГ к Индексу.

"Надежды, возникшие в конце 2019 года после увольнения помощника президента Али Гасанова, считавшегося "главным цензором" СМИ, и заявлений о крупных реформах, быстро разбились в начале 2020 года. Тогда началась волна преследований журналистов, освещавших фальсификации выборов и митинги оппозиции. Основные независимые новостные сайты заблокированы. Чтобы заставить замолчать журналистов в изгнании, власти преследуют членов их семей, оставшихся в Азербайджане. Более того, власти арестовывают азербайджанских журналистов в Грузии и Украине и предъявляют иски журналистам во Франции", - сказано в отчете.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов согласен с оценками РБГ.

"В Азербайджане к сожалению, продолжают преследовать журналистов за профессиональную работу. Не менее пяти журналистов отбывают длительные тюремные наказания. Власти под предлогом карантинного режима ограничивают свободу прессы. Вся информация о коронавирусе предоставляется дозировано. При этом, тех, кто пытается предоставлять альтернативные мнения или освещать протесты, подвергают давлению", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Института права медиа Халид Агалиев указал на нарушение процессуальных норм в аресте Исбатова, а также на ограничение его свободы выражения.

"Исбатова преследуют за освещение протеста граждан. Журналист выполнял свою профессиональную работу и статья 10 Европейской конвенции прав человека гарантирует ему свободу выражения, которая также предполагает свободный сбор информации и ее распространение. С другой, стороны были нарушены элементарные права Исбатова. Ему не позволили позвонить семье, пригласить адвоката по выбору. Формально в условиях карантинного режима журналисты свободы в своей деятельности и им не требуется запрашивать разрешение на выход из дома. Но большинству оппозиционных или независимых журналистов создают препятствия и не признают их служебные удостоверения", - заявил Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заявление РБГ.

Ранее арест Исбатова осудила Международная правозащитная организация Human Rights Watch. Она призвала освободить его и других арестованных активистов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".