Калоев Виталий

24 апреля 2020, 02:45

Советский и российский архитектор, чиновник и общественный деятель. Стал известен после того, как в 2004 году убил авиадиспетчера Петера Нильсена, которого счел виновным в авиакатастрофе 1 июля 2002 года, унесшей жизни его жены и двоих детей. Депутат Собрания представителей Владикавказа с сентября 2019 года.

Призыв к самоизоляции

20 апреля 2020 года силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе митинг противников ограничительных мер, введенных властями из-за угрозы коронавируса, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных.

Участники акции протеста 20 апреля потребовали отправить правительство, парламент и главу республики в отставку, назначить Вячеслава Битарова временно исполняющим обязанности главы республики, а кабмин заменить временным правительством во главе с Виталием Калоевым.

Виталий Калоев, в свою очередь, обратился к участникам митинга и сочувствующим соблюдать режим самоизоляции. «Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших» - сказал депутат. Он отметил, что те события, которые произошли в республике, «нас не красят», а также высказал опасение, что событие 20 апреля еще «аукнутся» недели через две.

Не все жители республики поддержали призыв. Так, в частности, их возмутили слова Калоева о том, что протестующим «за сегодняшний день (20 апреля) должно быть стыдно», ведь выйти на улицу людей заставила трудная жизненная ситуация, в которую они попали из-за ограничений, введенных властями.

За закрытие завода «Электроцинк»

Калоев запомнился своими выступлениями против завода «Электроцинк» в 2019 году. После пожара он вышел на площадь вместе с другими владикавказцами. Позднее настаивал на «более жестком» разговоре с руководством завода на встрече в кабинете правительства.

После освобождения

Бывший тогда главой Северной Осетии Таймураз Мамсуров с самого начала активно и публично поддерживал Виталия Калоева, настаивая, что из него не следует делать национального героя. «Он (Калоев) не хочет, и я разделяю его мнение, чтобы из него делали национального героя. Важно, что государство его не оставило, но его возвращение не нужно превращать в спектакль или шоу… Он все-таки убил человека», - сказал онМамсуров просит не делать из Калоева национального героя // РИА Новости, 11 ноября 2007 года.

В январе 2008 года Калоев принял предложение Мамсурова занять пост заместителя министра строительства и архитектуры Северной Осетии . В 2016 году в день своего шестидесятилетия вышел на пенсию.

В сентябре 2019 года прошел по партийным спискам «Единой России» в Собрание представителей Владикавказа. Свое решение стать депутатом он объяснил тем, что хочет сделать город лучше и красивее .

Убийство авиадиспетчера

В ночь с 1 на 2 июля 2002 года в небе над Боденским озером столкнулись Ту-154 Башкирских авиалиний и грузовой Boeing компании DHL. Тогда погиб 71 человек, включая 49 детей, летевших на каникулы в Испанию . Виталий Калоев потерял в этой катастрофе всю свою семью - жену, дочь и сына.

Не добившись извинений от сотрудников швейцарской диспетчерской компании SkyGuide и не дождавшись решения суда, 24 февраля 2004 года Калоев зарезал авиадиспетчера Петера Нильсона на пороге его дома в городе Клотен.

Суд Цюриха приговорил Калоева к 8 годам тюрьмы строгого режима за умышленное убийство. В июне 2007 года суд смягчил приговор Калоеву, снизив срок заключения до 5 лет и 3 месяцев. Федеральный верховный суд Швейцарии 8 ноября 2007 года принял решение о досрочном освобождении Калоева.

13 ноября 2007 года Калоев прибыл в Северную Осетию через Москву, где был тепло встречен в аэропорту.

В материале «Месть Калоева и Шварценеггера: сравниваем фильм с реальностью» «Кавказский узел» вспоминает, как в реальности сложилась судьба Виталия Калоева и сравнивает сюжет его жизни с фабулой фильма «Последствия».

Оценки и мнения

Бывший глава Северной Осетии и друг Калоева Таймураз Мамсуров сетовал на "бездушие европейских бюрократов", говоря о совершенном Калоевым преступлении. "Виталий сам не рад, он гуманный, глубоко верующий человек, но достал нож и убил. Он никогда спокойно теперь жить не сможет, хотя понес заслуженное наказание. Он спокойный, хрупкий и молчаливый человек, несмотря на свой жесткий облик", - заявлял Мамсуров в 2017 году.

В 2005 году Мамсуров объяснял, как менялось общественное мнение о Виталии Калоеве у европейцев. "Поначалу реакция общественности здесь на него была как на дикаря, представителя какого-то кровожадного народа. [... ] Нам многое удалось сделать, в том числе поменять общественное мнение. Теперь все спокойно, доброжелательно. Теперь даже жители Швейцарии его поддерживают", - говорил тогда он.

Зампред Московской осетинской общины Умар Шавлохов также указывал на этот аспект и объяснял популярность Калоева в Северной Осетии тем, что "все оценили по-человечески" его семейную трагедию. "Его кем только не обзывали там - боевиком, непросвещенным человеком, слава богу, что хоть сегодня западные средства массовой информации стали говорить, архитектор Калоев", - говорил активист в день освобождения Калоева в 2007 году.

"По закону — он (Калоев - прим. "Кавказского узла") преступник, по совести — несчастный человек... Швейцарцы его поняли, их действия означают, что они не считают его преступником. Это как раз и подчеркивает, что их страна на гораздо более высоком уровне развитии цивилизации, чем Россия", - высказывался тогда же кинорежиссер Иван Дыховичный.

Биография

Виталий Калоев родился в 1956 году во Владикавказе (Орджоникидзе) в семье педагогов. Был младшим ребенком в семье, имеет двух братьев и трех сестер. С отличием окончил среднюю школу .

Учился в строительном техникуме, а после увольнения в запас из армии поступил на архитектурно-строительный факультет Северокавказского горно-металлургического института. Параллельно работал прорабом на стройке. По окончании института получил специальность архитектора.

В 1990-х годах возглавлял строительное управление во Владикавказе. В 1999 году заключил контракт со строительной фирмой и уехал в Испанию, где проектировал дома для выходцев с Кавказа .

В 1991 году Виталий Калоев женился на Светлане Гагиевой. На момент встречи с Калоевым и вплоть до катастрофы Светлана работала экономистом и заместителем директора по финансам пивоваренного комбината «Дарьял». В браке у Калоевых родились двое детей — сын Константин и дочь Диана. После авиакатастрофы все трое были похоронены во Владикавказе .

В 2013 году Калоев женился на Ирине Дзарасовой (официально брак не был оформлен, свадьба прошла по осетинскому обряду). В декабре того же года у них родилась разнополая двойня — Софья и Максим .

Примечания