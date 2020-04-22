Урванский район КБР. Фото Мизостишхо- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Urvansky_District

22 апреля 2020, 07:33

Глава Урванского района заподозрен в незаконных доплатах сотрудникам

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Урванского района, подозреваемого в превышении полномочий.

По версии следствия, бывший глава Урванского района с 2015 по 2019 год в нарушение федерального законодательства о государственной тайне и регионального законодательства о муниципальной службе распорядился установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, для части сотрудников местной администрации.

Однако, как полагает следствие, эти сотрудники не занимали должности, которые подразумевают доступ к государственной тайне. Поэтому следствие сочло, что действия бывшего главы Урванского района привели к неправомерному расходованию бюджетных средств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), говорится в сообщении, опубликованном 21 апреля на сайте следственного управления Следкома РФ по Кабардино-Балкарии.

Отметим, что согласно части 2 статьи 286 УК РФ превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

В сообщении следствия имя подозреваемого не названо. В годы, указанные в сообщении пресс-службы Следкома, главой Урванского района был Азамат Кошеев.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля 2014 года депутаты Урванского муниципального района на внеочередной сессии проголосовали за назначение Азамата Кошеева исполняющим обязанности главы администрации района. 30 апреля 2014 года местные депутаты единогласно его утвердили, и с Азаматом Кошеевым был подписан контракт. Ранее район возглавлял Антемиркан Каноков, двоюродный брат бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

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