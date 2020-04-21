Правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на пытки жителя Карачаево-Черкесии

21 апреля 2020, 21:17

Силовики в Геленджике били и пытали током жителя Карачаево-Черкесии Дениса Каримова, выбивая признательные показания, говорится в жалобе, поданной юристами "Комитета против пыток" в Европейский суд по правам человека.

Каримов под пытками признал себя виновным в разбое

32-летний Денис Каримов был задержан весной 2017 года в родном городе Усть-Джегута, после чего доставлен в отдел силовой структуры в Геленджике. Официально Каримов он считается задержанным 1 мая, но сам Каримов и его родные утверждают, что это произошло 29 апреля. От Каримова требовали признаться в разбойном нападении, говорится в сегодняшнем сообщении "Комитета против пыток".

По данным правозащитников, Каримова повалили на пол лицом вниз и присоединили к его левой ступне провод с током. "Чтобы я не смотрел в сторону <силовиков>, один из них ударил меня головой об пол. По проводу, присоединенному к моей ноге, пустили ток. Сначала его сила была небольшой. Когда на вопросы сотрудников я ответил, что ничего не знаю, кто-то из них сказал: "Давай на всю", - и я услышал еще много щелчков. Сила тока заметно увеличилась. Было очень больно, мышцы тела сокращались - было ощущение, что они готовы порваться. При этом у меня интенсивно дергалась непривязанная нога. Чтобы я ею не дергал, сотрудник полиции ударил меня ногой в пах, но я все равно не мог прекратить дергать ногой, когда пускали очередной разряд. Не выдержав этих пыток, я согласился написать и подписать все, что от меня требовали", - приводит "Комитет против пыток" слова Каримова.

В августе 2018 года он был признан виновным в совершении разбойного нападения и приговорен к семи годам лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Комитета против пыток".

Следователи семь раз отказали в возбуждении дела

Адвокаты Каримова еще в 2017 году обратились в Следственный комитет с жалобой на пытки, подробно описав причиненные ему травмы. "На запястье правой руки справа две царапины около 1,5 см длиной каждая; на запястье левой руки справа царапина около 2 см длиной; в нижней части левой голени слева царапины и следы - предположительно, ожоги; в нижней части правой голени справа царапина около 12 см длиной; в нижней части поясницы (позвоночный отдел) царапина около 3 см длиной. Повреждения были обнесены коркой коричневого цвета. Жаловался на головные боли, шишки на голове под волосами, онемение ног и кисти левой руки", - говорилось в жалобе.

Однако судебно-медицинская экспертиза была проведена лишь спустя три месяца. Согласно заключению эксперта от 10 августа 2017 года, у Каримова были обнаружены лишь "пигментированные участки кожи в области обоих лучезапястных суставов, поверхностный кожный рубец на внутренней поверхности левой голени в нижней трети".



Следователи не раз менялись, но ни один из них не смог эффективно провести проверку по жалобе на пытки, полагают правозащитники. Так, не были опрошены многие свидетели: сокамерники Каримова, полицейские, которые его задерживали, следователь, который вел дело в отношении Каримова. Лишь спустя четыре месяца следователи сделали запрос об изъятии важнейшего доказательства - записей с камер наружного наблюдения отдела полиции. Всего за время доследственной проверки следователи вынесли семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, шесть из которых впоследствии признавались незаконными. Правозащитники обжаловали и последний отказ, однако судьи Краснодарского краевого суда 22 октября 2019 года признали его законным. "Комитет против пыток" намерен подавать кассационную жалобу на это постановление.

В жалобе, направленной сегодня в ЕСПЧ, указано на нарушение третьей статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу от пыток и право на эффективное расследование. "Мы полагаем, что факты, собранные в ходе нашего общественного расследования, говорят о том, что Денис Каримов подвергался пыткам в отделе полиции и о том, что российские следователи не провели качественной проверки его жалобы", - приводятся слова юриста "Комитета против пыток" Марии Задорожной на сайте правозащитной организации.

"Комитет против пыток" намерен продолжить работу и на национальном уровне, указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов. "Несмотря на то, что мы обратились в ЕСПЧ, мы обратились к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она в рамках своих полномочий попыталась проверить обращение Каримова на пытки. Практика предыдущих обращений к омбудсмену показывает. что впоследствии прокуратура истребует материалы, еще раз изучает, даже отменяет незаконные решения. У нас быть такие положительные примеры. То есть мы будем использовать все возможные судебные и несудебные механизмы продолжения работы, несмотря на обращение в ЕСПЧ", - заключил Романов.

Судебно-медицинская экспертиза была назначена слишком поздно, спустя месяц, причем следователь даже не ставил перед экспертами вопрос, были ли у Каримова травмы от тока, отметил Сергей Романов. Он добавил, что экспертизу уже через три месяца после пыток, и то после жалобы заместителю главы кубанского главка Следкома Александру Кондратенко. "Если бы мы не пожаловались, еще неизвестно, когда бы эта экспертиза была проведена. Но все равно уже было поздно - на тот момент значительная часть телесных повреждений уже сошла", - подчеркнул Романов.

По вине следствия были утрачены важнейшие доказательства, указал он. "Это типичная ситуация для пыточных дел на Кубани. Если бы все делалось своевременно, то разобраться в деле можно было бы", - заявил Сергей Романов.

В частности, так и не удалось получить записи с камер наблюдения. "Опять же, слишком поздно запросили, только спустя четыре месяца, хотя срок хранения записей 30 суток. А это важное доказательство - с помощью видеозаписей можно было бы определить, когда Каримова доставили в отделение. Там есть расхождения. Сотрудники говорят, что доставили Дениса в ночь на 1 мая, но фактически он был задержан в Усть-Джегуте намного раньше. Надо было снять вопрос о незаконности задержания - этого сделано не было", - отметил Сергей Романов.

По его словам, в Геленджике Каримов работал, а в Усть-Джегуту вернулся по случаю дня рождения матери. Местные силовики задержав Каримова, передали его коллегам в Геленджике. "После пыток он в присутствии адвоката по назначению написал явку с повинной. Причем, эта адвокат тогда работала не в свой график, это не ее был день, в связи с чем мы подавали жалобу в адвокатскую палату, и адвокатская палата ей вынесла замечание. Когда Дениса в ИВС посетили уже адвокаты по соглашению, он им сказал, что адвоката вызвали сотрудники полиции", - рассказал Романов.

Силовики угрожали Каримову, что пострадают его родные

Мать Дениса Каримова Клара рассказала, что силовики добивались от него признания, угрожая сфальсифицировать дела против его родных. "29 апреля [2017 года] я поехала на рынок покупать продукты, а когда вернулась, сына дома не было. Дочь сказала, что он поехал за мной на рынок, но его, оказывается, по дороге подкараулили и забрали, тут в Усть-Джегуте. А потом отдали в Геленджик. Там били его, пытали, подключали ток. Ему сказали, что если ты не подпишешь, мы знаем, где твои родители живут, сестра, брат. Мы им подкинем - рядом с тобой будут сидеть. А то, что мы тебя завезли в Геленджик - мы тебя не зарегистрировали, что привезли. Если не подпишешь, мы тебя выкинем в море", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Задерживая Каримова, силовики утверждали, что вскоре его отпустят, отметила она. "Я когда приехала с рынка, а сына нет, потом он пришел вместе с <силовиком>. <Силовик> сказал ему взять паспорт. А мне сказал: "Мы сейчас его опросим и отпустим". Вот я ждала, думала, что 1 мая приедет, на мой день рождения. Он не приехал. Тогда я начала его искать. Я везде звонила. Сначала в Усть-Джегуту - мне сказали, что нет его. Потом я начала звонить в Краснодар, там тоже нет, в прокуратуру звонила, прокурору по надзору, в Следственный комитет, в полицию - куда я только ни звонила. Везде говорили, что его нет. Я поехала искать", - рассказала мать Каримова.

По словам женщины, 3 мая 2017 года ей удалось добиться от силовиков свидания с сыном в Геленджике. "Он работал в Геленджике, и я поехала в Геленджик, 3 мая. Приехала в <отдел силовой структуры> - меня не пускают. Я сказала, что сейчас журналистов позову. Зачем моего сына держите? Я и просила, и умоляла: "Дайте мне увидеть моего сына". И в итоге нам позволили увидеться несколько минут. Заходит сын, я смотрю - он хромает. Я его спрашиваю: "Почему ты хромаешь?" А он говорит: "Мама, меня били, пытали, подключали ток". И стал показывать. Руки у него были багрово-красные, опухшие. А там же сидел <силовик>. Он ему сказал: "Если будешь все рассказывать, я тебя уведу". А этот <силовик> - он тот же был, с которым сын приходил домой, за паспортом. И он мне сказал: "Вы уж извините, мы переборщили". Он мне сам так сказал. Еще были как царапины какие-то по телу, ссадины, и шишки на голове. Я протянула руку, по голове погладить, а у него там шишки, шишки", - рассказала жительница Карачаево-Черкесии.

Она заявила, что при попытке жаловаться в Следственное управление столкнулась с угрозами. "Мне сказали: "Если много будете выступать, рот открывать - ваш сын второй пока еще тут, подумайте об этом". Угрожали мне. За все время, уже почти три года, меня никто не опросил [под протокол] о том, когда моего сына задержали, каким я увидела его 3 мая", - возмутилась женщина.

Мать Дениса Каримова настаивает на его невиновности. "Там ничего нет, кроме явки с повинной. Даже потерпевший говорит: "Он меня не трогал, я его не знаю". Я разговаривала с потерпевшим", - отметила она.

Один из сокамерников Каримова, поддержавший его, был избит и впоследствии найден повешенным, рассказала женщина. "В мае 2017 года уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае приходил в ИВС и был в камере, где Дениса держали, и сокамерники начали говорить, что этого парня били, пытали. Уполномоченный сказал: "Разберемся". И ушел. Один сокамерник Дениса показания давал нам, что Дениса избили. А второго сокамерника - он тоже говорил уполномоченному, что моего сына били, - самого очень сильно избили за это, и он потом в камере повесился", - сказала мать Каримова.