Число смертей от коронавируса в Армении достигло 24

21 апреля 2020, 11:42

Две пациентки скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки число подтвержденных случаев заражения увеличилось до 1401, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 20 апреля от COVID-19 скончались двое пожилых мужчин с хроническими заболеваниями. Число летальных исходов от коронавируса в Армении достигло 22 при 1339 случаях заражения.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение. Чтобы пройти в аптеку или магазин, нужно подавать письменное объяснение. Режим ЧП продлен до 14 мая, ограничения на работу транспорта сохранятся минимум до конца апреля, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Две женщины 88 и 65 лет скончались от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что у обеих пациенток были сопутствующие хронические заболевания. "За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 62 и составило 1401. Из больницы выписались 29 пациентов, всего выздоровели 609 человек. Фактическое число пациентов, получающих лечение, составляет 768. Проведено 13 929 тестирований", - написала представитель Минздрава, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".