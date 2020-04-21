Ростовчане выступили против режима самоизоляции

21 апреля 2020, 08:13

Пользователи программы "Яндекс. Навигатор" в Ростове-на-Дону 20 апреля отреагировали десятками возмущенных комментариев на ужесточение правил передвижения по городу.

Как сообщал "Кавказский узел" с 30 марта в Ростовской области действует режим самоизоляции, на въезде в Ростов-на-Дону и на выезде из него установлены блокпосты, сформированы отряды патрулирования улиц города, сокращено движение общественного транспорта. С 5 апреля в регионе запрещено проводить религиозные обряды, посещать больницы, отменена плановая госпитализация. Учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения.

Жители Ростова-на-Дону оставили множество негативных комментариев в приложении "Яндекс. Навигатор" против режима самоизоляции. Локация комментариев на карте приложения указана у здания правительства Ростовской области. Поводом к недовольству пользователей послужило то, что власти ввели новые требования для получения разрешений на передвижение по городу, сообщил 20 апреля "Коммерсант", не уточнив количества комментариев.

19 апреля власти Ростовской области утвердили новые правила въезда в Ростов-на-Дону и перемещения по городу. С 23 апреля разрешения на перемещение выдаются только работникам компаний и организаций, работа которых не была приостановлена из-за пандемии. Пропуски дают право только для поездки на работу и обратно, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

По данным "Ведомостей" были оставлены десятки комментариев. Протест ростовчан вызвало то, что потерявшие из-за режима самоизоляции заработок жители не получают необходимой социальной помощи. Пользователи в комментариях, в частности, писали: "Чем платить ипотеку?", "Хотим есть, что делать?", "Дайте возможность работать", сообщило 20 апреля издание.

По словам представителя "Яндекс. Навигатора", модераторы удаляют комментарии против мер властей во время пандемии, поэтому многие сообщения, оставленные ростовчанами, были удалены, сообщила "Медиазона".

Комментарии, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат нецензурные выражения, всегда модерируются или удаляются, а если их слишком много, то время их показа сокращается. Оставленный комментарий в приложении, геолокация которого была указана у Дворцовой площади Ростова-на-Дону, сразу же был удален, отметила "Медиазона".

По состоянию на 07.30 мск 21 апреля на сайте компании "Яндекс" не было комментариев относительно изложенной информации.

Напомним, что во Владикавказе 20 апреля сотни людей вышли на акцию протеста против режима самоизоляции. Участники схода потребовали также отставки руководства Северной Осетии.

По данным правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф", общее число зараженных COVID-2019 в Ростовской области на 20 апреля составило 292, в России – 47121. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Советы врачей, как не заразиться коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций - в справке "Коронавирус. Горячие линии".