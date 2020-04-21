Умер глава дагестанской радиостанции «Прибой» Жамалдин Алиев

21 апреля 2020, 00:50

Двусторонняя пневмония стала причиной смерти гендиректора телерадиокомпании «Прибой» и ТВРК «Асса» Жамалдина Алиева. Связан ли диагноз с коронавирусом, не уточнятся.

Жамалдин Алиев умер на 57 году жизни, у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

«При этом не уточняется, была ли она связана с коронавирусом или протекала самостоятельно. Алиев до последнего дня боролся с недугом в домашних условиях, продолжая работать», - сообщил 20 апреля РИА «Дербент».

По состоянию на 20 апреля количество инфицированных COVID-19 в Дагестане составило 331 человек - из них 27 детей и 35 человек- это лица старше 65 лет, 28 пациентов с коронавирусом выздровело, сообщил Минздрав республики на странице в Instagram. Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице " Коронавирус рвется на Кавказ ".

Коллеги отзываются об Алиеве как об искреннем и добром человеке, с ответственным отношением к работе, проинформировал 20 апреля РГВК «Дагестан».

Алиев являлся создателем ТРК «Прибой» и ТРК «Асса», стоял у истоков канала ННТ и «Домашний». Его брат Шамиль Алиев – создатель радиостанции «Ватан».

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 5 мая 2010 года в Махачкале убили Шамиля Алиева, создателя и руководителя радиостанций "Прибой" и "Ватан", директора телеканала "ТНТ-Махачкала". Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия неизвестные, которые быстро скрылись с места преступления.