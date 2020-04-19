День черкесского флага решено отмечать онлайн с символикой на балконах

19 апреля 2020, 18:07

В условиях самоизоляции День черкесского флага будет отмечаться в онлайн-формате. Черкесам предложено 25 апреля демонстрировать флаги с балконов, установить их на крышах домов и на автомобилях.

Как писал "Кавказский узел", черкесские общественные организации по причине распространения коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который отмечается 25 апреля в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии.

О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Ко Дню черкесского флага приурочены различные онлайн-мероприятия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто. "Объявлен конкурс на лучшее стихотворение на черкесском языке по тематике флага среди детей. Призовой фонд составляет 50 тысяч рублей. Планируются онлайн-конференции на тему истории черкесского флага", - рассказал он.

Кроме того, "Кабардинский конгресс" призвал 25 апреля установить черкесский флаг на балконах, крышах домов, на автомобилях. "Призываем использовать все доступные средства, которые не будут нарушать режим самоизоляции", - добавил Бешто.

Черкесский флаг - один из главных символов адыгского народа. Он представляет из себя зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

Флаг стал символом единства черкесов в разных странах

Аслан Бешто отметил, что черкесский флаг является символом единства черкесов, проживающих как в России, так и за ее пределами.

"Флагу нашему 184 года - наверное, нет на территории России другого такого народа со столь старым флагом. И в ситуации, когда народ по прежнему разделен, когда значительная часть черкесов находится за рубежом, по прежнему не может воссоединится на своей исторической родине, черкесский флаг является тем фактором, тем символом, который нас всех связывает", - сказал Бешто.

Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны, после которой большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, а на родине остались, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения, говорится в справке "Адыги", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Черкесский вопрос".

Координатор Духовного управления Адыгеи и Краснодарского края Руслан Машитлев также призвал в День черкесского флага выйти с ним на балконы или вывесить его там. "Тут каждый как хочет, никакого флешмоба не объявлялось", - отметил он.

Он рассказал, что в его доме черкесский флаг всегда висит на стене. "Мне кажется, что флаг должен быть внутри человека, а не только снаружи. Его нужно не раз в год демонстрировать, а помнить о нем каждый день, рассказывать о нем детям. Это символ, который имеет большое значение для каждого адыга. Это для нас такая система распознавания самого себя, своей идентичности, своей принадлежности к адыгской культуре, к языку, к общему прошлому", - сказал Машитлев корреспонденту "Кавказского узла".

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ко Дню черкесского флага в социальных сетях будут размещены публикации об истории черкесского флага, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Адыге Хасэ Краснодарского края Аскер Сохт. "Флаг - важный фактор единения нашего народа, мы любим его и гордимся им. Несмотря на все текущие сложности, мы найдем способ отметить это знаменательное событие. Черкесский флаг связывает прошлое с настоящим. Этот символ родился в эпоху великих испытаний, но мы смогли пронести его через века", - заключил Аскер Сохт.

С объединяющим значением черкесского флага согласилась и американский профессор с черкесскими корнями Лидия Жигунова. "Флаг - это один из символов единения черкесов, в настоящее время разбросанных по всему миру. Флаг напоминает черкесам об их прошлом, а остальным россиянам - об истории, которую пытались стереть из памяти и из мировой истории", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Лидия Жигунова сказала, что День черкесского флага не отмечает. "Моя дочка знает флаг, может его определить без труда, но мы ничего особенно не делаем в этот день. Я читаю статьи о возникновении флага, об истории черкесов, сама пишу статьи и книгу, занимаюсь черкесским дискурсом, поэтому я как бы косвенно, если можно так сказать, отмечаю его", - рассказала Жигунова.

Черкесские активисты работают над сохранением родного языка

По словам председателя "Кабардинского конгресса" Аслана Бешто, национальные черкесские организации серьезно озабочены проблемой сохранения языка. В то время, как федеральные власти принимают беспрецедентные меры по укреплению статуса русского языка, черкесский язык остается в стороне, посетовал он.

В марте российский и региональные парламенты поддержали проект изменения Конституции, в котором русский язык назван "языком государствообразующего народа". Это положение вызвало критику со стороны ученых на Северном Кавказе. Черкесский писатель из Иордании Адель Башкауи попросил ПАСЕ проверить, соответствует ли эта поправка обязательствам России перед Советом Европы.

За последние три-четыре года сократилось количество часов обучения родному языку в национальных республиках, посетовал Бешто. "Черкесские организации, как могут, развивают язык, организуют конкурсы для детей, анализируют диалекты. Есть несколько общественных организаций, которые занимаются сохранением языка. Они проводят соревнования, конкурсы, КВН с небольшими призовыми фондами, чтобы заинтересовать детей изучением языка. Стимулируют учителей родного языка. Меры предпринимаются и на госуровне, но их недостаточно", - отметил он.

Сфера применения родного языка в национальных республиках крайне узка, указал Аслан Бешто. "Несмотря на закрепление в Конституции родного языка как государственного, в республиках практически нет документооборота на национальных языках, в школах нет экзамена на знание родного языка. Им не могут в полном море воспользоваться как в образовательном процессе, так и после, поскольку отсутствует применение родного языка в бытовой и государственной сфере", - заключил Бешто.

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