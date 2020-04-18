Подтверждены 74 случая заражения коронавирусом в Калмыкии

18 апреля 2020, 20:42

COVID-19 подтвержден у 74 жителей Калмыкии, первичные анализы еще двоих показали положительный результат на вирус. Семь из 64 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", за время эпидемии три жителя Калмыкии умерли от коронавируса. На 17 апреля в республике были зарегистрированы 74 случая заражения коронавирусом, 67 из которых подтверждены в референс-центрах.

С 30 марта жители Калмыкии должны покидать дома только в оговоренных случаях и соблюдать социальную дистанцию, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" опубликована карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

На сегодня в Калмыкии выявлены 76 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвержден у 74 человек, предварительно поставлен - еще двоим, следует из совместного выступления главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева и министра здравоохранения республики Юрия Кикенова в прямом эфире на странице регионального Роспотребнадзора в Instagram.

Джангар Санджиев уточнил, что в Элисте - 57 заболевших коронавирусом, в Яшалтинском районе - девять, в Черноземельском - четыре, в Сарпинском - двое, по одному случаю инфицирования зарегистрированы в Лаганском, Кетченеровском, Приютненском и Целинном районах.

По словам Санджиева, в республике госпитализированы 64 человека, семь из них находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Госпитализированы [больные] в основном в Элисте. В Черноземельском районе [помещены в стационар] двое, в Яшалтинском районе - семь человек", - сказал он. Санджиев также добавил, что пневмония диагностирована у 22 пациентов.

Главный санитарный врач Калмыкии заявил, что в республике "подавлен" первый очаг распространения коронавируса, "связанный с молодыми людьми, которые приехали из Москвы 26 марта". "Уже в течение 12 дней у нас новых случаев [заражения] из этого очага нет. Но появились другие случаи, и в основном они привозные", - сообщил Санджиев.

Он подчеркнул, что более 80 процентов случаев заражения были выявлены благодаря эпидемиологическому расследованию и работе с группами риска, в то время как самостоятельно обратились в медицинские учреждения 18 процентов заболевших.

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов призвал жителей республики с пониманием отнестись к "гипердиагностике" и обязательной госпитализации при подозрении на коронавирус. "В данной ситуации лучше проявить избыточную предосторожность, нежели прозевать хоть один случай [заражения]", - сказал Кикенов.

Как избежать инфицирования коронавирусом, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".