Тырнауз. Фото: Еелене Синеок, "Юга.ру".

17 апреля 2020, 02:37

Отказ банка в отсрочке по кредиту поставил под угрозу бизнес жительницы Тырныауза

Мебельный магазин предпринимательницы из Тырныауза Мадины Кучмезовой закрыт в связи с мерами, введенными из-за эпидемии коронавируса, а банк требует платить взносы по кредитам.

Как писал "Кавказский узел", с 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работали только продуктовые магазины и аптеки.  31 марта глава региона Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска. С 14 по 19 апреля приостановлена работа станций техобслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек и парикмахерских.

Сообщение о сложной ситуации, в которую попали предприниматели в городе Тырныауз, поступило 15 апреля на sms-сервис "Кавказского узла". "У меня у самой на данный момент 60000 кредитов ежемесячно. У моих знакомых и у меня после недельного карантина не осталось денег в доме... даже на еду", - написал автор сообщения.

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Мадина Кучмезова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе со своим супругом владеет небольшим мебельным магазином. Банк, в котором она брала кредит на развитие бизнеса, отказал ей в предоставлении кредитных каникул, сказала она.

"Малый бизнес в городе Тырныауз после объявления режима самоизоляции резко пошел ко дну. Все это время наш магазин закрыт. Никакой торговли не ведется, никаких доходов у нас, разумеется, нет", - рассказала предпринимательницы. При этом у нас кредит в размере 60 000 рублей, а банк отказывается предоставить нам кредитные каникулы, пояснила Кучмезова.

"В банке нам сказали, что  самоизоляция – дело добровольное, а кредиты надо платить. По словам представителей банка, никаких указаний о предоставлении кредитных каникул от Центрального банка к ним не поступало", - пожаловалась предпринимательница.

«Мы попробовали открыть магазин, но тут же пришел сотрудник полиции, пригрозил штрафом до 150 тысяч рублей, и магазин пришлось срочно закрыть», - рассказала Кучмезова. 

По словам предпринимательницы, в такую же ситуацию попала ее подруга, у которая держит салон-парикмахерскую. "Она зарабатывала в день 500-600 рублей, на эти деньги она жила и платила за аренду помещения салона. Когда объявили режим самоизоляции, арендатор освободил ее от арендной платы на две недели, не больше. Ей пришлось закрыть салон", - рассказала Кучмезова.

Она подчеркнула, что в Тырныаузе никакой другой работы, кроме как в сфере торговли, нет. Сложившаяся в связи с коронавирусом ситуация поставила город на грань выживания, утверждает Кучмезова.

«Муж ходил в магазин, возле магазина встретил старика, который попросил его купить ему хлеб и тушенку», -  рассказала она. Еще немного и люди начнут голодать, так как ни у кого нет запаса денег, чтобы жить, не работая, пояснила Кучмезова.

Закон о кредитых каникулах установил лимиты для предпринимателей

Кредитные каникулы - это реструктуризация долга, которая не портит кредитную историю клиента. Для подачи заявки достаточно зайти в "Сбербанк бизнес онлайн"  (интернет-сервис для юридических лиц, - прим. "Кавказского узла"), рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела по кредитованию юридических лиц Сбербанка России (Кучмезова обращалась за реструктуризацией долга в другой банк, - прим. "Кавказского узла"). Перечень документов для подачи заявки указан в интерфейсе услуги, пояснил он.

«Документы загружаются при заполнении заявки по обозначенному в описании услуги перечню. После подачи заявки она попадает кредитному аналитику и происходит непосредственно процесс доработки и рассмотрения сделки. Если у клиента платеж в ближайшие дни, то банк рассматривает сделку в приоритетном порядке. Колл-центр может помочь подать заявку... При плохой кредитной истории рассмотреть сделку невозможно», - расказал сотрудник банка.

Сбербанк также начал осуществлять выдачу кредитов по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, отметили в финансово-кредитной организации. «По условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования - до 1 октября. Сумма кредита определяется, исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования). Ставка по кредиту составляет 0,0 процентов годовых. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения вируса COVID-19», - сообщили в банке.

Поправки к нескольким федеральным законам в области регулирования кредитной деятельности банков, принятые Госудмой 1 апреля, не расширили перечень физических и юридических лиц, имеющих право на получение кредитных каникул, считает корреспонденту «Кавказского узла» адвокат, автор правового телеграм-канала «Слева наПраво» Надежда Ермолаева. По ее словам, поправки были внесены в федеральные законы «О Центральном банке РФ»,  «О потребительском кредите (займе)», «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  «Об ипотечных ценных бумагах»,  «О кредитных историях» в части изменений условий кредитного договора и договора займа).

"Поправки предусматривают право гражданина или индивидуального предпринимателя, попавшего в сложную жизненную ситуацию, на кредитные каникулы. Такое право предоставляется также субъектам малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Послабления предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам", - рассказала она.

Изменения коснулись лишь увеличения лимитов (размеров кредитов, за реструктуризацией которых можно обратиться в банк) , что расширило круг людей, которые могут воспользоваться этими отсрочками, сказала Ермолаева. По ее словам, новых категорий лиц, кто имеет право на рассрочку, не добавили.

16 апреля в республике были зафиксированы 19 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число заболевших в Кабардино-Балкарии достигло 69, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии покаялся за фейк о коронавиурсе", "Бизнесмены передали в больницы Кабардино-Балкарии тысячу защитных костюмов", "Мусульмане в Кабардино-Балкарии высказались против кремации умерших от коронавируса".

Автор: Людмила Маратова, Магомед Туаев; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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