Жители Еревана в защитных масках на улицах города. Март 2020 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

16 апреля 2020, 21:11

Карантин на Южном Кавказе: где самые жесткие условия?

В странах Южного Кавказа введен ряд запретов, чтобы замедлить распространение коронавируса. В чем сходство и отличия условий карантина в Грузии, Азербайджане и Армении рассказывается в краткой справке «Кавказского узла»

Грузия

Введен комендантский час с 9 вечера до 6 утра – в это время всем гражданам запрещено выходить на улицу без специального разрешения. Приостановлена деятельность общественного транспорта. Запрещено выходить из дома гражданам пожилого возраста свыше 70 лет. Жестко ограничены междугородние перемещения граждан. В Грузии запрещено собираться более трех человек везде, кроме магазинов и аптек, но с соблюдением общественной дистанции.

Под запретом любые массовые мероприятия, деятельность объектов отдыха и развлечений, объектов культуры, а также музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов.  Закрыты предприятия общественного питания (кроме услуг с доставкой), парикмахерские, и даже пункты обмена валют. Закрыты или переведены на онлайн-форму обучения все учреждения образования.

Азербайджан

Граждане старше 65 лет не могут покидать свои дома. В общественных местах запрещено собираться свыше 10 человек. Остальным жилье можно покинуть на два часа, получив сообщение о разрешении на телефон. С 29 марта проезд по междугородним дорогам разрешен лишь для грузовиков и спецтранспорта. 

Приостановлена деятельность многих объектов торговли и оказания услуг. Запрещены религиозные ритуальные услуги, кроме похорон, а также траурные услуги в парадных залах, палатках и других закрытых помещениях, а также – услуги по организации мероприятий (включая организацию дней рождения, свадеб, помолвок и аналогичных церемоний в доме клиента или в других местах в этой области). Также закрыты объекты образования.

Армения

Выходить из дома можно на работу, в магазин, аптеку или банк, а также для опеки над больным родственником, на садовые работы, на панихиду или похороны, но при этом следует заполнить специальный протокол, в котором необходимо указать место, время и цель. Сотрудники предприятий, деятельность которых не попадает под запрет, должны заполнять новую форму специального бланка, в том числе в электронном виде.

С 1 по 12 апреля приостановлена работа общественного транспорта, за исключением такси и поездов. На улицах установили контрольно-пропускные посты. В стране запретили мероприятия с участием более 20 человек. Школы и вузы Армении с 18 марта перешли на дистанционное обучение. 31 марта Национальное собрание Армении со второй попытки приняло законопроект, позволяющий следить за перемещениями граждан и анализировать их звонки во время чрезвычайного положения.

В справке «Коронавирус. Горячие линии» опубликованы номера телефонов для консультаций. Как противостоять вирусу  можно узнать в справке «Врачи про коронавирус: что делать?». Информация о штрафах за нарушение режима карантина собрана в материале «Кавказского узла» «Сколько стоит побег из карантина».

О других подробностях пандемии читайте в обновляемой справке «Коронавирус добрался до Кавказа«. Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа «Кавказский узел» публикует на специальной тематической странице «Коронавирус рвется на Кавказ».

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