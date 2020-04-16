16 апреля 2020, 12:37

Ростовский чиновник обвинен во взяточничестве

Заместителю главы администрации одного из районов Ростова-на-Дону предъявлено обвинение в систематическом получении взяток от нелегальных торговцев, чиновник заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля источники в правоохранительных органах сообщили о задержании заместителя главы одного из районов Ростова-на-Дону по подозрению в превышении полномочий.

По версии следствия, замглавы администрации района в Ростове-на-Дону, работая в 2019-2020 годах в администрации другого района, "систематически получал через посредника взятки за несоставление протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих незаконную торговлю". Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", а его предполагаемому сообщнику, жителю Ростова-на-Дону - по статье "Посредничество во взяточничестве".

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Ростовской области. Какой суд принял это решение, в сообщении не уточняется.

По части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России обвиняемому грозит до 12 лет заключения. На сайте администрации Ростова-на-Дону к 12.36 мск 16 апреля не появилось комментариев относительно этого уголовного дела.

Примечание:

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