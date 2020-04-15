Жильцы барака в Сочи потребовали расселения

15 апреля 2020, 21:30

Жители семиквартирного барака в Сочи пожаловались, что в течение пяти лет мэрия не может принять решение о признании их ветхого дома аварийным. Они обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в этом вопросе, а также выяснить, каким образом земля общего пользования оказалась приватизированной одним из собственников.

Сообщение о том, что семья из 8 человек живет на 11 квадратных метров в сочинском бараке, поступило 3 марта на смс-сервис "Кавказского узла". "Я инвалид детства 2 гр. 1961 г. рождения. Живу в г. Сочи. Хоста. В бараке до 1917 г. строения. На площади 10.7 кв. […] проживает 8 человек. Как жить. Как спать. Двое детей пяти и десятилетнего возраста. Говорят браков нет. Они есть ", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница Сочи рассказала о жизни в необустроенном бараке



Жители 7-квартирного дома по улице Сухумское шоссе, 20 в Хостинском районе Сочи 14 апреля провели собрание, на котором составили заявление в прокуратуру. Они попросили ведомство разобраться, почему их ветхий дом до сих пор не расселен, а также почему по адресу многоквартирного дома значатся два отеля, а земля общего пользования оказалась приватизирована одним из жильцов дома.

Одним из авторов обращения в прокуратуру является 59-летняя инвалид детства Гузель Гильманова, которая написала в «Кавказский узел» о том, что ее семья из 8 человек живет на 11 квадратных метров в сочинском бараке. Как рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла», она 36 лет, с 1984 года проживает в этом бараке, и из них 32 года - с 1988 года - стоит на очереди на улучшении жилищных условий. В настоящее время в состав ее семьи, согласно официальной справке сочинского МУП «Городской информационно-вычислительный центр» (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), входят пять человек: они сама, две ее дочери и двое внуков. С ними проживают мужья ее дочерей, но их в бараке власти регистрировать отказались, сообщила женщина.

Она показала ответы из администрации Сочи на ее обращения, в которых указано, что номер ее общей очереди на получение благоустроенного жилья, по данным на начало 2020 году, 1115, а номер льготной очереди инвалида - 16. В 2016 году номер ее общей очереди был 1428, а в очереди среди инвалидов она была 45-я. "За четыре года очередь инвалидов продвинулась всего на 29 человек, а общая - всего на 313. С такими темпами движения очереди надо ждать еще лет 15, то есть до конца жизни, и то никаких гарантий. Я даже ездила в Москву в приемную президента в прошлом году. Там мне посочувствовали и сказали, что переправят мои документы на место, в Сочи, где мой вопрос должны решать местные власти. Но местные власти, как и вышестоящие, мой жилищный вопрос не могут решить уже почти 40 лет. Семья за это время увеличилась. У меня родились две дочери, а у дочерей свои дети - мои внуки. Теперь нас пятеро. Дочери замужем", - рассказала Гузель Гильманова.

По ее словам, что-либо построить на земле, где стоит барак, и узаконить постройки, не разрешают чиновники. «Но как жить в таких условиях? Старый дом скоро рухнет, а новый строить нельзя. Посмотрите, какие в старом доме трещины и как тут холодно. Нам даже негде искупаться", - заявила женщина, показывая свои условия проживания и папку с документами, свидетельствующую о многолетней переписке с чиновниками.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала в бараке у Гильмановой. Это старое деревянное здание, к которому нужно спускаться метров 50 вниз по ступенькам от трассы. На общей кухне вместо крыши - пластиковая пленка, через которую виднеется небо. В доме покосившиеся окна и двери, выпадающие рамы, нет канализации, отопления, газа. Единственной коммунальной услугой является электричество, с его помощью жильцы обогреваются в зимнее время. На придомовой территории расположены небольшие пристройки, которые жильцы пристроили самостоятельно.

Сам барак утопает в зелени. Отсюда открываются виды на море и Хостинский район. Вокруг барака ведется интенсивная застройка, либо стоят уже построенные коттеджи и многоквартирные дома, в том числе и многоэтажки. На заборах многих соседних домов висят объявления о сдаче комнат в наем.

Жильцы барака не могут добиться признания его аварийным

Жильцы еще четырех квартир рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что также ждут улучшения своих жилищных условий, и что никому из них власти не разрешили приватизировать землю под бараком. Как утверждают жильцы, отселять их чиновники отказываются, ссылаясь на то, что их "дом аварийным не признавался".

Так, в ответе мэра Сочи Алексея Копайгородского от 21 февраля 2020 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится: "Многоквартирный дом аварийным, непригодным для проживания и подлежащим сносу не признавался". В письме также есть рекомендация обратиться в МФЦ и провести обследование дома.

Жильцы дома утверждают, что уже неоднократно обращались с такими заявлениями в мэрию, и в 2015 году комиссия из восьми чиновников, в числе которых были замглавы Хостинского района, начальник отдела ЖКХ администрации Хосты, замдиректора БТИ, провела обследование дома.

Согласно заключению №15, утвержденному распоряжением №380-р главы Хостинского района Трепильченко, по итогам обследования 12 октября 2015 года, "многоквартирный дом имеет серьезный износ". Копия этого документа имеется в распоряжении "Кавказского узла", в нем также сказано: "В жилом одноэтажном доме, общей площадью 164, 1 кв.м., с деревянными стенами, имеются трещина на стенах фасада дома, в так же в квартирах, значительный износ деревянных конструкций, прогиб и деформация деревянных перекрытий, разрушение штукатурного слоя, следы течи кровли, инженерные сети поражены коррозией и имеют значительный износ".

Жильцы барака. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"Комиссия приняла решение "дообследовать дом и зарегистрировать права на дом в едином госреестре". Однако после этого никаких дополнительных обследований барака не проводилось и никаких решений по нему не принималось.

После собрания жильцов письма в прокуратуру Сочи и Хостинского района были отправлены почтой с уведомлением, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» одна из соавторов обращения Марина Мирцхулава. "У нас в доме 7 квартир. Проживает и зарегистрировано около 20 человек. Квартиры №№ 1, 3, 6 и 7 приватизированы. Остальные не приватизированы. Барак был построен до революции 1917 года и служил, как рассказывают старожилы, царской конюшней. После революции отсюда выселили лошадей и временно заселили людей, но люди так и остались проживать в разваливающимся доме еще сто лет по настоящее время", - рассказала женщина.

По ее словам, в связи с тем, что после обследования барака в 2015 году так и не был рассмотрен вопрос о признании дома непригодным для проживания или аварийным и подлежащим сносу, Госжилинспекцией края в прокуратуру города Сочи было направлено письмо о принятии мер прокурорского реагирования по факту бездействия мэрии. "Но администрацией Сочи не предпринято до сих пор соответствующих мер по привлечению специализированной организации для необходимого обследования дома, в связи с чем межведомственной комиссией не было вынесено окончательного решения", - рассказала Марина Мирцхулава.

При этом, как следует из официального ответа из администрации Хостинского района, датированного 2004 годом, который представили жительницы двух квартир барака Татьяна Емельянова и Ольга Овдиенко, следует, что на тот момент дом № 20 по улице Сухумское шоссе являлся муниципальным и "по техническому состоянию относится к категории ветхих". "Обслуживание и ремонт данного дома осуществляет муниципальная организация МУП "РЭО-16"", - говорится в ответе из райадминистрации. Однако выяснить подробности в МУП "РЭО-16" не удалось, так как этой организации больше не существует с 2012 года – она была признано банкротом.

Жители брака узнали об отелях по их адресу

По словам участников собрания 14 апреля, на днях на сайте Агентства федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии они обнаружили, что прилегающий к бараку участок площадью 7 соток находится в частной собственности у владельца одной из квартир барака, а по адресу их барака расположены два отеля. Подтверждением этого они назвали объявления на сайтах по бронированию отелей о том, что по адресу их барака значатся шале «Nicole House» и гостевой дом "Хоста-Прогресс". Эти объявления доступны и по данным на 20.00 мск 15 апреля.

Как выяснили жильцы из решения Краснодарского крайсуда, опубликованного на сайте «Судебные и нормативные акты РФ», их соседи зарегистрировали право собственности на участок земли, прилегающий к бараку, 7 апреля 2011 года.

По словам Марины Мирцхулава, собравшиеся 14 апреля жильцы барака недовольны тем, что соседи осуществляют коммерческую деятельность и держат два гостевых дома. Как было отмечено в обращении в прокуратуру, его авторы сослались на пункт 3 статьи 17 Жилищного кодекса России, в котором говорится, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Владелец земельного участка пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что его семье принадлежат в бараке две квартиры, причем одна из них признана нежилым помещением. По словам мужчины, участок в 7 соток перешел в собственность его семьи на законных основаниях. Однако назвать эти основания он отказался.

Прокуратура может заставить мэрию признать дом аварийным, уверен юрист

Барачный фонд Сочи должен быть расселен по государственным программам переселения, на которые выделяются ежегодно муниципальные, региональные и федеральные средства, сообщил адвокат адвокатской палаты Краснодарского края Сергей Костюк, ссылаясь на федеральный закон 185 от 7 апреля 2020 года "О фонде содействия реформирования ЖКХ".

"Согласно статьи 4 этого закона, целями деятельности фонда являются обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан", а согласно статье 16, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Костюк.

Он счел обращение в прокуратуру жителей дома 20 по Сухумскому шоссе в Сочи правильным. "Прокуратура правомочна в судебном порядке обратиться в защиту жителей дома с иском к администрации и понудить ее признать дом аварийным по состоянию на 2015 год и внести в программу по расселению", - отметил Костюк.

"Что касается предпринимательской деятельности в таком доме, то тут может наступить не только гражданская, но и уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность по статье 171 УК РФ. Каким образом общий участок стал частной собственностью одного лица также должно заинтересовать правоохранительные органы", - подчеркнул Сергей Костюк.

Ссылаясь на часть 4 статьи 36 Жилищного кодекса России, он пояснил, что законодательство не предусматривает раздел земельного участка, являющегося общедомовым имуществом многоквартирного дома.