Житель Ставрополья осужден за оправдание терроризма

14 апреля 2020, 15:30

Военный суд в Ростове-на-Дону признал сегодня жителя Ставропольского края Хабиба Исагаджиева виновным в призывах к терроризму. С учетом предыдущего приговора Исагаджиев приговорен к шести годам заключения.

По версии следствия, Исагаджиев весной 2018 года, находясь у себя дома в Ставропольском крае, разместил в одной из социальных сетей четыре видеоролика, три текстовых материала и несколько текстовых призывов экстремистского содержания. Южный окружной военный суд признал сегодня Исагаджиева виновным по статье о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда, отметив, что сам Исагаджиев полностью признал свою вину. Содержание публикаций Исагаджиева в суде не уточнили.

Ранее, 7 августа 2018 года, Хабиб Исагаджиев был осужден Курским районным судом Ставропольского края на четыре года и 10 месяцев исправительной колонии общего режима по статьям об обороте наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. С учетом этого приговора военный суд постановил заключить Исагаджиева в колонию общего режима на шесть лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, отметили в пресс-службе суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 августа Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил два года колонии общего режима жителю Ставропольского края Станиславу Шаламову, обвиненному в публикации видео, оправдывающего терроризм. Шаламов признал свою вину и раскаялся, но подал жалобу на строгость приговора. Верховный суд России подтвердил этот приговор.