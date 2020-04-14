Журналисты "Аджара ТВ" пожаловались на ущемление их трудовых прав

14 апреля 2020, 05:45

Сотрудники Аджарского общественного телевидения подали коллективный иск к директору канала Георгию Кохреидзе, в котором потребовали прекратить вмешиваться в работу журналистов и отменить дисциплинарные взыскания.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля участники акции протеста в Батуми обвинили новое руководство телекомпании в несправедливом увольнении сотрудников, в частности, замдиректора службы новостей Майи Мерквиладзе. 28 февраля была уволена руководитель службы новостей Шорена Глонти. В конце марта состоялся лишь один раунд переговоров между альтернативным профсоюзом телеканала и его директором, однако Кохреидзе отказался от дальнейших переговоров, заявив, что требования профсоюза необоснованны.

Замдиректора Аджарского телевидения Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора изменить редакционную политику. Кохреидзе в свою очередь назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета компании проголосовали за упразднение четырех должностей, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сотрудники "Общественного вещателя" Аджарии 13 апреля подали коллективный иск к директору телеканала, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист Теона Харабадзе.

«Юристы EMC (НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека") помогли оформить коллективный иск журналиста Теоны Харабадзе, редактора Майи Мекрквиладзе и продюсера Циры Туманидзе. Суть иска в том, чтобы предотвратить незаконное вмешательство директора вещателя в осуществление деятельности журналистов в соответствии с полномочиями общественного вещателя", - рассказала Харабадзе и добавила, что авторы иска также требуют отменить решения о дисциплинарных взысканиях.

На сайте НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" опубликовано сообщение о том, что в марте 2020 года "директор Аджарской вещательной компании ограничил работу журналистки «Новости» Теоны Харабадзе и без всяких на то оснований перевел ее в Кутаиси на работу".

"В период, когда в Кутаиси функционировал парламент, Теона работала представителем в парламенте. Однако после переезда парламента в Тбилиси ситуация изменилась, и в течение прошлого года Теона Харабадзе активно работала в Батуми. Без реальной необходимости или аргументации ее перевод в Кутаиси является необоснованным и произвольным решением. Следует отметить, что руководство вещания даже не назначило оператора для Теоны Харабадзе и поручило ей работать только для радио и веб-сайтов", - говорится в сообщении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным организации, в соответствии с Трудовым кодексом Грузии "определение рабочего места является существенной частью трудового договора". "Изменение существенных положений допускается только с согласия сторон договора. В этом случае поправки к существенному положению трудового соглашения были проведены без согласия Теоны. В таких условиях очевидно, что это решение руководства в отношении Теоны Харабадзе несправедливо", - говорится в заявлении.

При поддержке юристов EMC иск о незаконном освобождении от должности и незаконном дисциплинарном взыскании подала и журналист Теона Бакуридзе. Корреспонденту "Кавказского узла" она заявила, что стала жертвой дискриминации из-за своих взглядов.

По словам юриста EMC Лелы Гвишиани, трудовые споры обычно рассматриваются судами в течение примерно двух лет, следовательно, надеяться на быстро решение сложно.

Неправительственная организация также опубликовала на своей сайте сообщение относительно срыва переговоров между членами альтернативного профсоюза телеканал и его директором при посредничестве министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Юристы призвали ведомство не удовлетворять ходатайство Георгия Кохреидзе о прекращении посредничестве в трудовом споре.

"Мы считаем, что просьба директора телекомпании прекратить посредничество является необоснованной и является попыткой уклониться от требований трудового законодательства", - говорится в заявлении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении отмечается, что министерство, взяв на себя обязательства посредника, признало тем самым, что между сторонами существует коллективный трудовой спор, который должен быть разрешен в соответствии с законом. Юристы призвали Консультативный совет телеканала, Высший совет Аджарии и парламент Грузии обратить внимание на ситуации на телеканале.