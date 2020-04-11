Врачи отчитались о состоянии зараженных коронавирусом в Карачаево-Черкесии

11 апреля 2020, 02:45

Среди пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, - маленький ребенок и пожилой человек, заболевание у все протекает легко, сообщил представитель Минздрава Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. К 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло шести.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

По состоянию на 18.00 мск 9 апреля подтверждены 9 случаев заражения коронавирусом, количество заболевших не изменилось, сообщил 10 апреля сотрудник оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии. "Инфицированные получают лечение в полном объеме и находятся под наблюдением врачей", - отметил он.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, сказала сегодня на брифинге замминистра здравоохранения республики Тамара Кипкеева. Заболевание у них протекает легко, их лечат на дому, сказала она.

Шестеро инфицированных проживают в Черкесске, двое – в Ногайском районе и один – в Зеленчукском районе, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкессии Елена Покровская. По ее словам, возраст большинства заболевших от 23 до 49 лет, самому старшему пациенту 78 лет, младшему - 1 год и 10 месяцев».

Покровская также рассказала, что у семерых инфекция была выявлена после их приезда из Москвы, двое заразились после контакта с больными.

«Они получают необходимое лечение в условиях домашней самоизоляции под наблюдением врачей. Мы дали им рекомендации, какую санобработку они должны проводить у себя дома. Когда закончится карантин, заключительную дезинфекцию должен провести Центр гигиены и эпидемиологии», - пояснила Покровская.

Всего, по ее словам, в 16.00 мск 10 апреля Центром гигиены и эпидемиологии в республике на коронавирус протестированы 1316 человек.

С 31 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Священный для мусульман месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв на фоне пандемии,но пост отменять нельзя, считают имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".