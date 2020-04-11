11 апреля 2020, 02:45

Врачи отчитались о состоянии зараженных коронавирусом в Карачаево-Черкесии

Среди пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, - маленький ребенок и пожилой человек, заболевание у все протекает легко, сообщил представитель Минздрава Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией.  К 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло шести.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

По состоянию на 18.00 мск 9 апреля подтверждены 9 случаев заражения коронавирусом, количество заболевших не изменилось, сообщил 10 апреля сотрудник оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии. "Инфицированные получают лечение в полном объеме и находятся под наблюдением врачей", - отметил он.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, сказала сегодня на брифинге замминистра здравоохранения республики Тамара Кипкеева. Заболевание у них протекает легко, их лечат на дому, сказала она.

Шестеро инфицированных проживают в Черкесске, двое – в Ногайском районе и один – в Зеленчукском районе, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкессии Елена Покровская. По ее словам, возраст большинства заболевших от 23 до 49 лет, самому старшему пациенту 78 лет, младшему -  1 год и 10 месяцев».

Покровская также рассказала, что у семерых инфекция была выявлена после их приезда из Москвы, двое заразились после контакта с больными.

«Они получают необходимое лечение в условиях домашней самоизоляции под наблюдением врачей. Мы дали им рекомендации, какую санобработку они должны проводить у себя дома. Когда закончится карантин, заключительную дезинфекцию должен провести Центр гигиены и эпидемиологии», - пояснила Покровская.

Всего, по ее словам, в 16.00 мск 10 апреля Центром гигиены и эпидемиологии в республике на коронавирус протестированы 1316 человек.

С 31 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Священный для мусульман месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв на фоне пандемии,но пост отменять нельзя, считают имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе", "Трое предпринимателей в Карачаево-Черкесии наказаны за нарушение запрета на работу", "Неуступчивость владельцев бизнес-недвижимости возмутила предпринимателей Черкесска".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 апреля 2020, 03:41

11 апреля 2020, 01:45

11 апреля 2020, 00:42

10 апреля 2020, 23:58

10 апреля 2020, 23:48

  • Верующие Северного Кавказа совершили пятничный намаз вне мечетей

    Мусульмане Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни провели пятничную молитву дома, поскольку мечети закрыты на карантин по коронавирусу. Некоторые верующие надеялись попасть сегодня в мечеть - их беспокоит, что приходится нарушать предписание об обязательной коллективной молитве.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи