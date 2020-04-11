Следователи пояснили причину обысков в администрации района Махачкалы

11 апреля 2020, 00:42

Сотрудники ФСБ обыскали здание администрации Советского района Махачкалы в поисках документов по уголовному делу о мошенничестве при трудоустройстве в спортшколу двух чиновников, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники в силовых структурах сообщили об обыске в администрации Советского района Махачкалы по уголовному делу чиновников, подозреваемых в присвоении имущества.

В декабре 2019 года стало известно об опросе по делу о мошенничестве на 1,3 миллиона рублей главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его брата и заместителя, а также директора спортивной школы. После дачи объяснений они были отпущены. 18 марта следователи сообщили о том, что все четверо подозреваются в присвоении или растрате чужого имущества (ч.4 ст.160 УК РФ).

В помещении администрации района сотрудники УФСБ Дагестана провели обыски, чтобы изъять интересующие следствие предметы и документы, сообщило 10 апреля Следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

По версии следствия, директор спортивной школы фиктивно устроил на должности тренеров-преподавателей по вольной борьбе главу Советского района, его заместителя и близкого родственника, начислял и выплачивал им зарплату. В результате ущерб бюджету Дагестана составил более 1 300 000 рублей, полагают следователи.