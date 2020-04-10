Азербайджан заявил об обстрелах в приграничном районе

10 апреля 2020, 10:41

Подразделения вооруженных сил Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля Азербайджан насчитал 25 обстрелов за сутки.

С 9 по 10 апреля армянские военные нарушили режим прекращения огня 24 раза. Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым и Ашагы Аскипара в Газахском районе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Газахский район, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".