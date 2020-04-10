Уголовный кодекс. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

10 апреля 2020, 09:44

Передано в суд дело о пособничестве дагестанскому боевику

Жительница Ленинградской области обвинена в том, что помогала уроженцу Дагестана участвовать в террористической организации. Впоследствии мужчина оказался в Сирии, где воевал на стороне боевиков, сообщила прокуратура 9 апреля.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2015 года жительница Ленинградской области содействовала участию жителя Дагестана в международной террористической организации. Она купила ему билеты в Турцию и оплатила проживание там. Кроме того, женщина помогала перевести с арабского на русский язык сообщения от человека, который в итоге переправил дагестанца в Сирию, проинформировала прокуратура Ленинградской области.

"Впоследствии мужчина, находясь на территории Сирии с сентября по ноябрь 2015 года, прошел обучение стрелковой и физической подготовке в учебном центре данной террористической организации и участвовал в боевых действиях в ее интересах", - сказано в сообщении, опубликованном 9 апреля на сайте ведомства.

Женщина обвинена по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 208 УК России (пособничество в участии в вооруженном формировании), дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд, отмечено в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года суд признал уроженца Махачкалы Али Алиева виновным в передаче денег племяннику, который воевал в Сирии на стороне боевиков. Алиев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Трое уроженцев Дагестана отказались признать вину в финансировании терроризма", "Виноградов отказался признать вину в помощи террористам", "Житель Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 апреля 2020, 12:18

10 апреля 2020, 11:34

10 апреля 2020, 11:24

10 апреля 2020, 10:41

10 апреля 2020, 08:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи