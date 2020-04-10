Передано в суд дело о пособничестве дагестанскому боевику

10 апреля 2020, 09:44

Жительница Ленинградской области обвинена в том, что помогала уроженцу Дагестана участвовать в террористической организации. Впоследствии мужчина оказался в Сирии, где воевал на стороне боевиков, сообщила прокуратура 9 апреля.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2015 года жительница Ленинградской области содействовала участию жителя Дагестана в международной террористической организации. Она купила ему билеты в Турцию и оплатила проживание там. Кроме того, женщина помогала перевести с арабского на русский язык сообщения от человека, который в итоге переправил дагестанца в Сирию, проинформировала прокуратура Ленинградской области.

"Впоследствии мужчина, находясь на территории Сирии с сентября по ноябрь 2015 года, прошел обучение стрелковой и физической подготовке в учебном центре данной террористической организации и участвовал в боевых действиях в ее интересах", - сказано в сообщении, опубликованном 9 апреля на сайте ведомства.

Женщина обвинена по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 208 УК России (пособничество в участии в вооруженном формировании), дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд, отмечено в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года суд признал уроженца Махачкалы Али Алиева виновным в передаче денег племяннику, который воевал в Сирии на стороне боевиков. Алиев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".