Участники дискуссии обсудили роль Тбилисских событий 1989 года в распаде СССР

10 апреля 2020, 06:49

Силовой разгон протестующих в Тбилиси в апреле 1989 года резко настроил общество против руководства страны, отметили участники дискуссии, организованной Грузинской национально-культурной автономией в России.

Как сообщал «Кавказский узел», горсовет Тбилиси 9 апреля постановил назвать шесть улиц города именами женщин, погибших на центральном проспекте Руставели во время разгона демонстрации в 1989 году.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, из-за действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" о событиях в Тбилиси.

Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России запустила дискуссионный клуб «Просвещенные» на онлайн-платформе «Zoom». 9 апреля прошло первое обсуждение, которое было посвящено Тбилисским событиям в 1989 году. В этом году исполнился 31 год со дня трагедии, напомнил модератор дискуссии, пресс-секретарь Федеральной грузинской культурной автономии в России Андро Иванов.

Предпосылки к антисоветскому митингу возникли в Абхазии. «Тогда было человек 200, в основном студенты и так называемые "неформалы". 4 апреля появились призывы митинговать Дома правительства Грузии и с 5 апреля митинги шли уже там. Причем главными действующими лицами стали Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава», – вспомнил участник митинга в Тбилиси, писатель и переводчик Александр Адамия.

18 марта 1989 года в абхазском селе Лыхны прошел митинг, местные жители потребовали выхода из Грузии и вхождения в состав РСФСР. Это привело к обострению внутриполитической обстановки в Грузии. 4 апреля в Тбилиси начался бессрочный митинг, организованный полуподпольными оппозиционными объединениями во главе с будущим президентом Грузии Звиадом Гамсахурдией, Мерабом Коставой, Ираклием Церетели и Георгием Чантурией. В диалог с оппозицией власти республики не вступали. В ходе акции демонстранты выдвинули антисоветские лозунги: "Долой коммунистический режим!", "Долой русский империализм!", "СССР – тюрьма народов!", "Долой Советскую власть!".

Александр Адамия отметил действия грузинской милиции, сыгравшие впоследствии существенную роль. Милиция не стала перекрывать улицы, что позволило большинству митингующих спастись. «Если бы не это, жертв могло бы быть до полутора тысячи», – сказал Адамия.

Митинги в Тбилиси в 1989 году стали результатом ряда предпосылок. В 1978 году в Тбилиси вышли на улицы студенты, которые смогли добиться сохранения в Конституции Грузии пункта о государственном статусе грузинского языка, отметил Александр Адамия.

В грузинском обществе нарастало напряжение. Жители республики помнили о событиях 1921 года, гонениях на грузинскую церковь, подавление демонстраций в 1956-м и 1978-м годах. «Когда стало известно о попытках Абхазии выйти из Грузии, в ответ на это появилось предложение: давайте выйдем из СССР», – подчеркнул студент Грузинского технического университета Спартак Бекверия. По его мнению, жесткое подавление митинга должно было показать остальным республикам, что они не смогут выбить у центра уступок митингами. «Это был показательный пример», – сказал Бекверия.

В марте 1956 года в Грузии прошли массовые протесты и демонстрации, вызванные выступлением первого секретаря коммунистической партии Никиты Хрущева с докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС. При подавлении митингов, по разным данным, пострадало до 150 человек. 14 апреля 1978 в Грузинской ССР прошли массовые акции протеста грузинской интеллигенции и активистов против постановления об упразднении государственного статуса грузинского языка. В демонстрациях приняли участие, по разным данным, до 100 тысяч человек.

Отдельной темой дискуссии стала роль Тбилисских событий 1989 года в дальнейшей истории СССР. По примеру участников митингов, аналогичные выступления стали проходить в других республиках СССР. «Люди любят говорить: «Мы разбили эту власть». А на самом деле Советский Союз изжил себя, но кто-то должен был быть пионером», – сказал Александр Адамия. В памяти многих грузин сегодня 9 апреля ассоциируется на только с трагедией 1989 года, но и с референдумом 9 апреля 1991 года о независимости Грузии. Поскольку демонстрации 1989 года имели цель не разрушения СССР, а выхода из него Грузии.

Несмотря на пандемию, объявленную Всемирной организацией здравоохранения и введенные властями жесткие карантинные меры, 9 апреля в Тбилиси прошла церемония возложения цветов к памятникам погибших в событиях 1989 года. «А если вы сегодня зайдете в Facebook любого грузина, то увидите как минимум один пост, посвященный трагедии», – отметил Спартак Бекверия.

«У тбилисцев саперной лопаткой была зарублена вера в советскую армию. Эта вера ушла даже у тех, кто активно поддерживал советскую идеологию. Но при этом грузинский народ не озлобился, (…) понимая, что есть солдаты, есть правительство, а есть простые люди», – сказал модератор дискуссии Андро Иванов.