Директор стройфирмы в Дагестане заподозрен в мошенничестве на полмиллиона

08 апреля 2020, 22:25

Глава частного строительного предприятия подозревается в том, что похитил бюджетные деньги, завысив объемы выполненных работ по монтажу водопроводной линии в дагестанском селе, сообщило МВД.

По данным ведомства, директор стройфирмы, 44-летний житель Дагестанских Огней завысил объемы выполненных работ по монтажу водопроводной линии в одном из сел Ахтынского района и похитил бюджетные средства в сумме свыше 500 000 рублей.

"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте, по данным источников, глава Ахтынского района был допрошен по делу о махинациях с землей после обыска в здании администрации.