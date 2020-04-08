08 апреля 2020, 22:25

Директор стройфирмы в Дагестане заподозрен в мошенничестве на полмиллиона

Глава частного строительного предприятия подозревается в том, что похитил бюджетные деньги, завысив объемы выполненных работ по монтажу водопроводной линии в дагестанском селе, сообщило МВД.

По данным ведомства, директор стройфирмы, 44-летний житель Дагестанских Огней завысил объемы выполненных работ по монтажу водопроводной линии в одном из сел Ахтынского района и похитил бюджетные средства в сумме свыше 500 000 рублей.

"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте, по данным источников, глава Ахтынского района был допрошен по делу о махинациях с землей после обыска в здании администрации.

Примечание:

"Дело районного прокурора в Дагестане дошло до суда", "Подозреваемый в крупном хищении из дагестанского ФОМС вышел на свободу", "Замглавы Южно-Сухокумска заподозрен в мошенничестве".

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