08 апреля 2020, 22:25
Директор стройфирмы в Дагестане заподозрен в мошенничестве на полмиллиона
Глава частного строительного предприятия подозревается в том, что похитил бюджетные деньги, завысив объемы выполненных работ по монтажу водопроводной линии в дагестанском селе, сообщило МВД.
По данным ведомства, директор стройфирмы, 44-летний житель Дагестанских Огней завысил объемы выполненных работ по монтажу водопроводной линии в одном из сел Ахтынского района и похитил бюджетные средства в сумме свыше 500 000 рублей.
"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Дагестана.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте, по данным источников, глава Ахтынского района был допрошен по делу о махинациях с землей после обыска в здании администрации.
"Дело районного прокурора в Дагестане дошло до суда", "Подозреваемый в крупном хищении из дагестанского ФОМС вышел на свободу", "Замглавы Южно-Сухокумска заподозрен в мошенничестве".
08 апреля 2020, 21:35
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08 апреля 2020, 21:25
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Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Карачаево-Черкесии
Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в Карачаево-Черкесии, и число инфицированных выросло до шести.
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Коронавирус выявлен у супруги зараженного в Абхазии
Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Абхазии, инфицированная находится в самоизоляции, сообщили в оперативном штабе.
08 апреля 2020, 20:17
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Семья Даниелян купила дом в безопасном месте на деньги горнодобытчиков Армении
Ахталинский горно-обогатительный комбинат выкупил дом семьи Даниелян в селе Мец Айрум в непосредственной близости от хвостохранилища "Наатак". На эти деньги Даниеляны приобрели жилье в безопасном месте, однако переселиться туда пока не могут из-за коронавируса.
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