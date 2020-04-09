Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 211

09 апреля 2020, 02:09

Еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Грузии, в том числе в городе Вани. Общее число инфицированных выросло до 211 человек, при этом 50 из них выздоровели.

Как писал "Кавказский узел", к утру 8 апреля в Грузии были зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 208. С начала эпидемии в стране от вируса скончались три человека, а вылечились 46 пациентов. В карантине оставались 4674 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 362.

Количество выздоровевших от заражения коронавирусом увеличилось до 50 человек, число зараженных возросло до 211, сообщалось 8 апреля на правительственном сайте stopcov.ge. В карантине находится 4559 человек, госпитализированы под наблюдение врачей 353 пациента, отмечается в сообщении.

В Грузии обнаружен новый очаг заражения в городе Вани (регион Имерети, Западная Грузия). Коронавирус был выявлен у продавщицы в местном магазине, поэтому предполагается, что она могла заразить многих людей. Вечером 8 апреля правоохранительные органы начали закрывать все выезды из районного центра, чтобы не допустить распространение инфекции за его пределами, сообщила грузинская телекомпания «Мтавари архи».

Минздрав Грузии заказал 84 тысячи PCR-тестов (тестов, показывающих, что человек заражен коронавирусом, - прим. "Кавказского узла") и 24 тысячи антительных тестов (показывающих, переболел ли человек коронавирусом, - прим. "Кавказского узла"), планируется завезти в страну 200 тысяч быстрых тестов, сообщила в эфире телеканала "Рустави 2" глава министерства Екатерина Тикардзе.

Она рассказала, что быстрые тесты врачи будут использовать лишь в редких случаях. "В Грузию завезено две тысячи таких тестов, ожидается доставка в страну еще 52 тысяч [...] После того, как Национальный центр контроля заболеваний подтвердит безопасность и надежность их использования, мы планируем ввезти в страну дополнительно 200 тысяч таких тестов», - сообщила Тикардзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

121 человек получил штраф за нарушение комендантского часа

По данным на 8 апреля, правоохранители в Грузии выявили 158 новых фактов нарушения комендантского часа и карантина, говорится в сообщении МВД страны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

С 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку жители не соблюдали правила карантинного режима, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

С 21.00 по местному времени (20.00 мск) 7 апреля до 6.00 мск по местному времени (5.00 мск) 8 апреля 121 человек был оштрафован за нарушение комендантского часа, четверо получили штрафы за нарушение запрета собираться более трех человек в публичном месте и за несоблюдение социальной дистанции, сообщили в ведомстве.

Силовики также выявили два факта нарушения правил самоизоляции, 31 человек оштрафован за перевозку пассажиров и нарушение правил дорожного движения, следует из сообщения.

Штраф за нарушение режима ЧП для физлиц составляет 3000 лари (около 935 долларов), для юрлиц – 15000 лари (около 4,6 тысячи долларов), говорится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".