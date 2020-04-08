Семья Даниелян купила дом в безопасном месте на деньги горнодобытчиков Армении

08 апреля 2020, 20:17

Ахталинский горно-обогатительный комбинат выкупил дом семьи Даниелян в селе Мец Айрум в непосредственной близости от хвостохранилища "Наатак". На эти деньги Даниеляны приобрели жилье в безопасном месте, однако переселиться туда пока не могут из-за коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", жители сел Мец Айрум и Чочкан Лорийской области Армении в декабре 2019 года пожаловались на негативное влияние на их здоровье хвостохранилища "Наатак" ЗАО "Ахталинского горно-обогатительного комбината". Семья Даниелян, проживающая в 50 метрах от хвостохранилища "Наатак", потребовала переселить их в более безопасное место. В феврале горнопромышленники согласились переселить семью Даниелян.

Даниеляны купили дом подальше от хвостохранилища, и после разрешения ситуации с пандемией в связи с распространением коронавируса они переселятся в новое жилье, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра общинной мобилизации и содействия Олег Дулгарян.

Он отметил, что переселением семьи Даниелян вопрос не решается. По словам Дулгаряна, центр продолжит содействие жителям общины, в частности, будет предоставлена юридическая помощь для представления исков в суд с требованием возместить вред, нанесенный как сельскому хозяйству жителей, так и их здоровью. По словам Дулгаряна, в качестве оснований будут представлены результаты проведенных исследований по выявлению степени загрязнений в общине.

Глава семьи Арутюн Даниелян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что комбинат выкупил их дом в селе Мец Айрум, и они на эти деньги 6 апреля купили другое жилье в той же общине, подальше от хвостохранилища.

По словам Даниеляна, купленный дом находится высоко в горах, на расстоянии почти одного километра от хвостохранилища. "Однако в доме нет никаких коммунальных условий, нет ни бани, ни туалета, нужно будет воду провести и все достраивать", - отметил Арутюн Даниелян, добавив, что, несмотря на это, главное - что этот дом находится подальше от хвостохранилища.

Если комбинат не поможет создать условия в доме, отметил мужчина, ему придется самому "как-нибудь решить эту проблему".

Переселиться в новый дом семья Даниелян пока не может. По словам Арутюна, до сих пор прежний хозяин живет в этом доме. "Хозяйка - пожилая женщина, должна уехать в Россию к сыновьям, но из-за коронавируса все дороги закрыты, и она ждет, когда можно будет уехать", - сказал он.

Россия из-за распространения коронавируса закрыла въезд для иностранцев с 18 марта до 1 мая по договоренности с властями Армении, Азербайджана и других стран. В Армении также введены ограничения на передвижение граждан.

Дом Даниелянов близ хвостохранилища, по словам Арутюна, Ахталинский горно-обогатительный комбинат выкупил за шесть тысяч долларов США, новые владельцы позволили семье продолжать жить в нем до тех пор, пока те не смогут переселиться.

Отметим, к 8 апреля число зараженных коронавирусом в Армении достигло 881, 114 из них выздоровели, умерли девять человек, об этом говорится в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".