Оппозиция обвинила власти Азербайджана в репрессиях во время пандемии

06 апреля 2020, 13:00

Национальный совет демократических сил Азербайджана осудил власти за репрессивные меры против оппозиционеров, заявив, что правительство использует ситуацию с пандемией "для расправы над политическими противниками".

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля в Азербайджане были зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусом, и число инфицированных достигло 584. Число умерших составило семь.

"В то время, как внимание правительств во всем мире сосредоточено на борьбе с пандемией коронавируса, в Азербайджане продолжаются репрессии против политической оппозиции и других критиков власти. В этом смысле Азербайджан находится в числе одиозных режимов, использующих ситуацию с пандемией для расправы над политическими противниками", - говорится в заявлении Национального совета демократических сил (НСДС), поступившем корреспонденту "Кавказского узла" 5 апреля.

Авторы документа напомнили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю Новруз байрама объявил оппозиционеров "врагами" и заявил, что "изолирует противников власти от общества путем введения чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом". Правоохранительные органы немедленно восприняли заявление Алиева как руководство к действию, считает НСДС.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения. В частности, глава государства отметил, что, в то время, как правительство решительно борется против распространения коронавируса, "пятая колонна" устраивает провокации. "В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью", - заявил Алиев. Руководство оппозиционных партий назвало обвинения президента голословными. Представители Совета Европы осудили слова Ильхама Алиева об изоляции оппозиции.

"После выступления главы государства, 22 марта по сфабрикованному обвинению в хулиганстве был арестован видный политический деятель азербайджанской оппозиции, член Координационного центра НСДС, бывший узник совести Тофиг Ягублу. Ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет. 30 марта по надуманному обвинению в краже был арестован правозащитник и журналист Эльчин Мамед. Незадолго до ареста Эльчин Мамед подготовил и распространил доклад об удручающем положении с правами человека в Азербайджане", - сказано в заявлении НСДС.

Административным арестам были подвергнуты активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Меликов и член Движения мусульманского единства Анар Бабаев, обвинения против которых также были ложными, считают авторы заявления.

"Демократическая общественность назвала их (Меликова и Бабаева) "узниками коронавируса". Ибо Меликов был арестован после того, как написал пост в социальных сетях о плохих условиях в карантинных зонах, а Бабаев бесплатно раздал населению маски для защиты от инфекции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.

По его словам, после критики руководства страны преследованию подверглись Интигам Байрамов, который был приговорен к 30 суткам административного ареста, и Агиль Гумбатов, отправленный на принудительное лечение.

"Байрамов зарабатывал себе на жизнь, занимаясь сбором на свалках пластиковой тары с целью продажи. Накануне ареста он выступил с критикой руководства в видеообращении прямо с мусорной свалки. Активист ПНФА, отец троих детей Агиль Гумбатов, который также занимался сбором пластиковых и картонных предметов с целью продажи, за критику режима был заключен в психиатрическую больницу. Спустя три дня его освободили. Однако он повторно выступил с критикой власти и рассказал об ужасающих условиях содержания пациентов психбольницы. После этого Гумбатова повторно заключили в психбольницу", - сказал Гасанли.

НСДС отмечает, что "попытки правительства заставить замолчать критические голоса арестами, продолжались в течение марта еще до выступления Алиева". В первой половине марта был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия член движения "Мусульманское единство", поэт Эльвин Мурадов. Его арест оппозиционеры связывают с тем, что "он воспевал осужденных лидеров и активистов" движения. Ветеран Карабахской войны Араз Гулиев был арестован в административном порядке на 30 суток после критики руководства страны и разрыва билета члена правящей партии "Новый Азербайджан". Уголовные дела по надуманным обвинениям заведены против активистов ПНФА Тезехана Мираламли и Ализамина Салаева, сказано в заявлении.

"Правительство Азербайджана, пользуясь ситуацией с глобальной пандемией, хочет усилить авторитарный и репрессивный режим в стране, заставить замолчать оппозицию и критиков. По всей видимости, правительство уверено, что демократическое мировое сообщество не сможет обратить внимание на этот реакционный процесс в Азербайджане во время нынешнего глобального кризиса, и общественное недовольство в условиях карантинного режима не выльется в публичные протесты", - подчеркнул глава НСДС Гасанли.

Авторы заявления "решительно осуждают столь бесчеловечное и антинародное поведение власти", и требуют от нее немедленного отказа от этой политики, освобождения арестованных и прекращения преследований критиков режима. НСДС призывает правительство "не терять чувство ответственности" и "осознавать, к каким последствиям может привести усиление ненависти и гнева народа к режиму".

"Репрессии могут обернуться режиму бумерангом и привести к народным волнениям. Тогда ситуация в стране может выйти из-под контроля. Мы не желаем такого сценария. Власть своими жестокими действиями, коррупцией, плохим управлением подталкивает страну к социальным катаклизмам. Выход из ситуации - в политических реформах, диалоге с политическими силами, поддерживаемыми протестным электоратом во имя национального согласия", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" другой член НСДС, зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

Координатор Союза За свободу политзаключенных Эльшан Гасанов разделяет позицию НСДС.

"К сожалению, власти продолжают репрессивную политику даже в условиях тревожной ситуации в связи с глобальной проблемой пандемии коронавируса. В то время, как во многих странах тысячи и десятки тысяч людей отпускают из тюрем, власти Азербайджана по надуманным предлогам сажают критиков правительства. Тофиг Ягублу и Эльчин Мамед арестованы по сфабрикованным обвинениям. Административные аресты ряда активистов за критические публикации в социальных сетях под предлогом пресечения распространения дезинформации о коронавирусе являются показательными расправами для устрашения остальных и насаждения самоцензуры. А заключение Агиля Гумбатова в психбольницу - это рецидив тоталитарного мышления, реставрация позорной практики репрессий", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что власти усиливают репрессии с целью запугивания общества.

"Экономическая ситуация ухудшается не только из-за пандемии коронавируса. В Азербайджане эта проблема усугубляется обвалом цен на нефть. Правительство столкнется с серьезными финансовыми проблемами, и по всей видимости вынуждено будет пойти на девальвацию национальной валюты. Это сильно ударит по всем слоям населения, в особенности по бедным и среднему классу. Поэтому власти стремятся превентивно закрутить гайки. Они полагают, что международное сообщество занято глобальными проблемами и в Азербайджане можно творить произвол. Однако международные СМИ и правозащитные организации с особым вниманием отслеживают поведение властей на фоне пандемии. Поэтому расчеты властей ошибочны. Они еще больше дискредитируют себя в глазах цивилизованного мира", - заявил Гусейнов.

Власти Азербайджана отрицают преследования граждан по политическим мотивам и считают международную критику предвзятой.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights House также раскритиковала власти Азербайджана за преследования критиков правительства во время пандемии. Чрезвычайные меры, принимаемые для защиты населения, должны быть временными, содержать адекватные гарантии предотвращения злоупотреблений, быть строго пропорциональными реальной угрозе, однако действия властей Азербайджана противоречат требованиям международного права и нарушают обязательства этой страны перед международными организациями, заявила правозащитная организация.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене, въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".