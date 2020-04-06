Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 25

06 апреля 2020, 08:17

Еще у девяти человек подтвердились тесты на коронавирус, сообщил сегодня глава Ставрополья Владимир Владимиров. Общее число пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 25, из них пять выздоровели.

Как писал "Кавказский узел", к 2 апреля число зараженных выросло до 15. По данным на 4 апреля, пятеро из них выздоровели. Под подозрением на возможное заражение в крае находилось 18 человек, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у 9 из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, с учетом того, что пять человек излечились от коронавируса, число заболевших в крае составляет 20 человек. Все пациенты находятся в стабильном состоянии, отметил Владимиров.

Глава региона также отметил, что в ближайшее время ожидаются результаты повторных анализов ещё по 12 пациентам. "Все контактировавшие с заболевшими установлены и изолированы. У них также взяты пробы.", - заверил Владимиров.

Напомним, режим самоизоляции в Ставропольском крае изначально был введен с 31 марта до 6 апреля, но затем он был продлен до 30 апреля. На время особого режима разрешается выходить из дома лишь в крайних случаях - это обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы (если она не приостановлена), выход к ближайшему магазину или аптеке. Пассажирские перевозки между муниципалитетами прекращены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".