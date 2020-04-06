Краснодарский сторонник Навального получил предупреждение за пост о Кондратьеве

06 апреля 2020, 07:10

Силовики выдали предупреждение "о недопущении экстремизма" координатору штаба Навального в Краснодаре Льву Гяммеру после того, как он отказался давать объяснения по поводу своей записи в соцсети о губернаторе края, рассказал сам активист.

По словам Льва Гяммера, 5 апреля к нему пришел полицейский, чтобы «взять объяснения» по поводу опубликованного им в соцсети поста о губернаторе.

"Ко мне пришла полиция из-за этого поста про губернатора Кондратьева... Предупредили о «недопустимости призывов к свержению власти». Видимо, за слова: «прогнать жульё с насиженных мест»", - написал он в сообщении в соцсети "ВКонтакте". По его словам, речь идет о посте, где он указал на необходимость ввести доплаты во время пандемии коронавируса для всех врачей.

"Надбавки медикам это, конечно, хорошо, но почему не всем сразу? Как будто другие врачи не рискуют жизнью, работая сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном 2 апреля на официальной странице штаба "Команда Навального. Краснодар" "ВКонтакте".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю проработать вопрос о надбавках врачам-инфекционистам и медсестрам, которые работают с инфицированными коронавирусом больными, сообщила 1 апреля на своем сайте администрация региона.

Гяммер утверждает, что отказался от объяснений, сославшись на статью 51 Конституции России (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, - прим. "Кавказского узла"). После этого силовик выдал предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности при проведении мероприятий», написала со ссылкой на активиста "Медиазона". Гяммер считает, что причиной внимания к нему силовиков стала фраза «прогнать жулье с насиженных мест».

Напомним, что 5 апреля Минздрав Краснодарского края сообщил о 39 подтвержденных случаях заражения коронавирусом, еще по 32 исследованиям получен предварительно положительный результат. По данным ведомства, в медучреждения края обратились 616 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 111 детей. В стационарах остаются 227 человек, из них 55 детей. С 31 марта свободное передвижение по Краснодарскому краю запрещено, полиция выписывает штрафы за нарушение карантина. Штрафы, назначенные в Туапсе двум местным жителям, слишком велики, а административная статья о нарушении карантина используется для запугивания людей, заявил 5 апреля активист Евгений Витишко. Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" также писал, 15 октября 2019 года у бывшего координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), ее тяжелобольная мать была допрошена. Силовики, которые пришли к Антоновой, не представились и не оставили копию протокола обыска. Адвокат Антоновой заявил, что обжалует действия силовиков. 28 октября 2019 года активистка сообщила, что суд в Краснодаре арестовал счета ее матери. Антонова связала решение суда с делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. 1 февраля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил на полгода арест счетов матери Антоновой, на которых находились все накопления пенсионерки.