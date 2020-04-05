05 апреля 2020, 23:10

Темрезов сообщил о первых случаях коронавируса в Карачаево-Черкесии

Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня глава республики Рашид Темрезов.

Как информировал "Кавказский узел", с 19 марта в Карачаево-Черкесии действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 31 марта в республике введен режим всеобщей самоизоляции.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф" на утро 5 апреля, случаев заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии зафиксировано не было. Ранее в республике с подозрением на коронавирус было госпитализировано 10 человек, результаты их анализов оказались отрицательными, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Об официальном подтверждении первых трех случаев заболевания короновирусной инфекцией сегодня сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Видеообращение Рашида Темрезова. Скриншот со страницы rashidtemrezov в Instagram https://www.instagram.com/p/B-nB6o8pvtn/

"Два человека с подтвержденным диагнозом приехали в нашу республику из другого субъекта России, прилетели на самолете. Третий контактировал с заболевшим. Заболевания проходят бессимптомно. Люди чувствуют себя удовлетворительно. Инфицированные находятся на домашней самоизоляции под медицинским наблюдением. Им назначено необходимое лечение", - сказал Темрезов в видеообращении, опубликованном на странице в Instagram.

По его данным, у лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не выявлен.

Также Темрезов сообщил, что результаты анализа еще одного жителя республики, у которого может быть выявлен коронавирус, будут известны завтра, 6 апреля.

По состоянию на 23.00 мск на сайтах Роспотребнадзора и "Стопкоронавирус.рф" нет информации о выявлении первых случаев заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. 

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Примечание:

"Неуступчивость владельцев бизнес-недвижимости возмутила предпринимателей Черкесска", "Трое предпринимателей в Карачаево-Черкесии наказаны за нарушение запрета на работу", "Пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе". 

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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