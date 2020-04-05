Число пациентов с коронавирусом в Грузии выросло до 174

05 апреля 2020, 22:42

Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Грузии, общее число заболевших достигло 174.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля в Грузии была зафиксирована первая смерть от коронавируса - в Марнеули умерла 79-летняя женщина. Сегодня глава Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани сообщил о смерти второй пациентки. По состоянию на утро в Грузии были подтверждены 170 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

В Грузии с 31 марта объявлены всеобщий карантин и комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. Власти решили ужесточить ограничения, поскольку население не соблюдает правила карантинного режима, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

В Грузии выявлены четыре новых случая коронавируса, сообщила сегодня медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

"Сегодня проведено тестирование 15 пациентов, результаты четырех из них оказались положительными. На данном этапе мы можем сказать, что коронавирус подтвержден у 174 человек. У этих четырех пациентов различный источник заражения. Источник одного – лицо, прибывшее из Армении, проходящее у нас лечение, источник остальных трех - Национальный банк. Таким образом, у нас находится 41 пациент. Состояние одного из них - критическое", - перевел ее слова в эфире "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

По данным Эзугбаи, общее состояние новых заболевших оценивается как стабильное. Также она сообщила о выздоровлении трех пациентов.

"Наш список вылечившихся пополнился тремя пациентами, в сумме у нас 29 выздоровевших. Если все будет в порядке, они постепенно покинут клинику", - сказала Эзугбая, добавив, что в карантинном режиме находятся 5 067 человек, а под наблюдением в больницах – 330 пациентов.

По информации правительственного сайта, по состоянию на вечер 5 апреля общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии составило 174, из них выздоровели 36 пациентов.

Нарушение чрезвычайного положения

Полиция Грузии зафиксировала уже 238 случаев нарушения требований чрезвычайного положения, говорится на сайте МВД страны.

"С 9 часов вечера 4 апреля до 6 часов утра 5 апреля 113 граждан по всей стране были оштрафованы за нарушение комендантского часа. Кроме того, полиция оштрафовала 21 гражданина за то, что они собрались в группы более трех человек в общественных местах и ​​не соблюдали 2-метровую социальную дистанцию", - сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Отмечается также, что "полиция и Национальный центр по контролю за заболеваниями продолжают ужесточать контроль над самоизоляцией граждан". В результате совместного мониторинга было выявлено 12 новых фактов нарушений самоизоляции, добавили в МВД.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Информацию о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".