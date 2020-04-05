05 апреля 2020, 17:26

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 584

За сутки в Азербайджане зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 584, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 521. К этому времени число умерших выросло до пяти человек, а выздоровевших – до 32.

С 24 марта в Азербайджане действет режим карантина. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, остальным разрешено делать это в особо оговоренных случаях. Полностью приостановлено движение поездов в бакинском метрополитене, въезд и выезд из Бакинской агломерации и районов страны ограничены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584, сообщил сегодня оперативный штаб при правительстве страны.

По данным оперативного штаба, состояние 14 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 21 - средней тяжести, остальных – как стабильное, пишет "Sputnik Азербайджан".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти обязали жителей Азербайджана отпрашиваться из дома по смс", "Жители Азербайджана пожаловались на безработицу из-за карантина", "HRHF осудила власти Азербайджана за нарушения прав человека во время пандемии".

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