03 апреля 2020, 00:35

Житель Чечни заподозрен в причастности к террористам

Правоохранители в Чечне подозревают местного жителя в том, что он воюет на стороне боевиков в Сирии в составе запрещенной судом в России террористической организации "Ахрар аш-Шам".

По версии силовиков, житель Чечни 1971 года рождения находится в Сирии и принимает активное участие в боевых действиях против правительственных сил  этой страны, рассказал 2 апреля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник МВД по Чечне.

Правоохранители полагают, что он уехал в Сирию в 2013 году и сначала воевал в рядах одной из группировок "Исламского государства"*. "По последним данным, в настоящее время он состоит в рядах другой террористической организации, «Ахрар аш Шам»*, где командует одной из группировок», - рассказал сотрудник ведомства.

Следователи возбудили в отношении жителя Чечни уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), сообщил силовик. Отметим, санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В декабре 2019 года исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич отметила, что, несмотря на утрату "Исламским государством"* контроля над территориями на Ближнем Востоке и уменьшение масштабов вербовки, остается важной профилактика насильственного экстремизма (ПНЭ). "Хотя непосредственный источник угрозы якобы исчез, факторы, побуждавшие людей присоединяться к террористической группе, не устранены", - пишет Гуревич в материале "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодёжи", подготовленном для "Кавказского узла" .

"Кавказский узел" также писал, что в марте Чеченские правоохранители обвинили уроженца Наурского района в причастности к одной из группировок ИГ*, воюющих в Сирии.

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – "Ахрар аш-Шам", "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признаны террористическими организациями и запрещены в России по решению суда.

Примечание:

"Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии", "Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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