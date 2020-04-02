Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

02 апреля 2020, 09:05

Выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии 24 марта открыли транзит для грузоперевозчиков из Армении после того, как на протяжении трех дней было закрыто пересечение границы для грузового транспорта в сторону Армении. В результате на границе скопилось около 130 автомобилей.

С 01.00 мск 2 апреля в связи с непогодой на территории Грузии, угрозой безопасности водителям транспорта и рекомендациями погранполиции, запрещено движение всех видов машин на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс, в направлении на выезд из России, сообщило на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на 08.30 мск в обоих направлениях проезда через на КПП "Верхний Ларс" скопления автомобилей нет, подъезды к пропускному пункту свободны. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Напомним, Грузия закрыла с 16 марта границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса. Власти Северной Осетии с 1 апреля ужесточили карантинные меры после того, как в регионе были выявлены первые два случая заражения вирусом. Режим самоизоляции введен в 11 регионах России, в том числе в Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда в течение дня будут осадки при температуре +4 градуса, скорость ветра составит 1,1 метра в секунду. Ночью - пасмурно, температура снизится до -2 градусов, скорость ветра - до 0,7 м/с. 3 апреля ожидается пасмурная погода, температура составит +6, скорость ветра - до 2,4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.