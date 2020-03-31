Памятка: роль семьи и женщин в профилактике насильственного экстремизма на Северном Кавказе

Иллюстрированные методические карточки для практиков Центр анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, Виктория Гуревич Март 2020

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СЕМЬЯ?

Термин «насильственный экстремизм» используется для обозначения убеждений и действий людей, которые поддерживают и используют насилие для достижения своих идеологических, политических или религиозных целей. Это явление характерно для разных стран и идеологий. На Северном Кавказе в последние годы сотни тысяч молодых мужчин и женщин подпали под влияние ультрарадикальной пропаганды и примкнули к террористическим группировкам на Ближнем Востоке. В ответ возникло новое направление в деле предотвращения деструктивных идеологий — профилактика насильственного экстремизма (ПНЭ). В этом процессе семья может сыграть ключевую роль.

Почему?

Семья делит с уязвимым человеком общее пространство — дом. Семья — первичное место социализации ребенка, а затем подростка и молодого человека. Родители и ближайшие родственники играют важнейшую роль в формировании взглядов и ценностей взрослеющего человека, его отношения к насилию и обществу.

Дома родные могут взаимодействовать в неформальной обстановке. Если семья достаточно благополучная, то человек чувствует себя в ней спокойно и комфортно. Такая обстановка в большей степени располагает к неформальным профилактическим беседам, восприятию альтернативной информации, обсуждению и решению накопившихся проблем. Члены семьи могут помочь молодому человеку, пытающемуся понять окружающий мир и свое место в нем, ответить на его сложные вопросы, переключить его внимание от радикальных идей к более конструктивным убеждениям.

СЕМЬЯ – ВСЕ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Близкие родственники имеют неразрывную связь с уязвимым человеком. Все прочие акторы будут владеть лишь частичной информацией о нем; для служб безопасности источником сведений будет досье, для учителей — опыт взаимодействия в ходе обучения, для психологов — то, что удалось узнать в ходе непродолжительных сеансов. Только родные знают подробную историю становления человека — то, что он пережил в детстве, его травмы, эмоциональные особенности, мечты и фрустрации. Это знание может помочь им заметить маленькие, но важные изменения в поведении, отношении к окружающим, которые могут свидетельствовать о радикализации.

Родственники должны стать главными союзниками в предотвращении радикализации, так как имеют сильную мотивацию помочь своим близким избежать беды. Поэтому органам государственной власти, правоохранительным органам и гражданским организациям важно выстраивать доверительные отношения с уязвимыми семьями и местными сообществами.

СЕМЬЯ - КОПИЛКА ЭМОЦИЙ И СЕТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Семья — это сеть уникальных взаимоотношений, чему можно найти творческое применение. Различные эмоции и уровни доверия связывают молодых людей с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Работу с уязвимым человеком можно построить через нескольких членов семьи, используя особенности личных отношений этого человека с каждым из них.

В СЕМЬЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЕЙ НАДО ПОМОЧЬ!

Существует ряд препятствий, которые могут возникнуть в процессе вовлечения семьи в профилактику насильственного экстремизма:

Исследования показывают, что очень часто семьи не способны распознать признаки радикализации, так как часто эти признаки могут быть далеко не очевидны, а если распознают, то не знают, как правильно на них реагировать.

Нередко у членов семьи нет единого мнения о проблеме. Например, один из родителей может распознать тревожные сигналы и захотеть обратиться за профессиональной помощью, а другой — полностью отрицать происходящее. Или один будет склонен обратиться в полицию, а другой — пытаться решить проблему самостоятельно. Семью необходимо обучить знаниям, языку и методам, применяемым в работе с молодежью в переходном возрасте в целом и противодействию насильственному экстремизму в частности. Без надлежащих навыков семьи зачастую бессильны помочь близким, вставшим на путь радикализации.

Члены семьи могут быть частью проблемы, приведшей к радикализации. Зачастую уязвимая молодежь происходит из неблагополучных семей. Страдание, травмы, недостаток внимания в семье могут стать триггерами радикализации. Кроме того, члены семьи — старшие братья и сестры, мужья и жены, и более дальние родственники: двоюродные и троюродные братья, зятья и золовки — нередко становятся источником распространения радикальных идеологий, на что указывают многие исследования в разных странах.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ С СЕМЬЯМИ

Чтобы максимально задействовать потенциал семьи в деле противодействия радикализации молодежи, необходимы скоординированные усилия правительственных органов, правоохранительных органов, системы образования, и авторитетных организаций гражданского общества, а также самих семей.

C целью повышение осведомленности членов семей о процессах радикализации:

1. Разработать специальные интерактивные курсы (лекции и тренинги) для родителей, которые можно предложить им прослушать в учебных заведениях детей, а также онлайн. Эти курсы должны ознакомить родителей с тем, с какими трудностями сталкиваются подростки и молодежь в переходном возрасте, как сохранять с ними контакт, как обсуждать сложные вопросы, где получить помощь в случае возникновения проблем, как распознать признаки возможной радикализации и как на них можно повлиять. Кроме того, будет полезно включить в этот курс сессии о гендерных особенностях радикализации.

2. Обучение родителей должно включать в себя компонент интернет-безопасности. Многие родители недостаточно компьютерно грамотны, не знакомы с интернет-платформами, на которых может проходить насильственная радикализация. Родителей необходимо познакомить с этими платформами, ключевыми аргументами и образами, используемыми вербовщиками, а также обучить их, как них стоит реагировать.

3. Открыть прием консультантов-психологов по проблемам молодежи, где проводить бесплатные индивидуальные консультации для родителей по вопросам взаимоотношений с подростками и молодежью, в том числе в контексте радикализации. По возможности задействовать родителей, ранее столкнувшихся с проблемами радикализации, которые прошли специальную подготовку.

С целью укрепления социально-психологического климата в семье:

4. Радикализация зачастую возникает в тех семьях, где есть проблемы и неразрешенные травмы. ПНЭ может быть очень сложной и эмоциональной задачей, эффективно справляться с которой могут не все семьи. Чтобы стать источниками силы, опоры и стабильности для уязвимых близких и всех своих членов, семьи могут нуждаться в комплексной системной поддержке — психологической, социальной, а порой даже финансовой.

5. Для работы с семьями стоит максимально задействовать социальных работников и специально обученных консультантов. Приступая к работе с семьей, в первую очередь необходимо понять ситуацию внутри семьи и динамику отношений между членами семьи. Провести диагностику того, какие риски, стрессы и травмы уязвимый человек испытывает дома и кто из членов семьи может на него положительно повлиять.

6. В целях составления комплексной картины семьи в зоне риска важно также понять, как складываются ее отношения с местным сообществом.

7. Важно научить семьи проговаривать сложные вопросы и темы. Если социальному работнику становится очевидно, что определенные вопросы не могут быть обсуждены в семье на должном уровне или табуированы, а значит, уязвимый молодой человек не найдет ответы на них дома, важно организовать ему такие беседы с внешними собеседниками, привлекая религиозных деятелей, ученых, уважаемых людей в сообществе.

С целью укрепления доверия между семьями и специалистами в сфере ПНЭ:

8. Выделить достаточно времени для налаживания контакта и спокойного взаимодействия с семьей в группе риска. В ходе общения подчеркивать, что главная цель такого взаимодействия — желание помочь семье поддержать уязвимого человека, не дать ему встать на путь насилия.

9. Прежде чем перейти к обсуждению вопросов радикализации, полезно будет сперва обсудить общие проблемы, с которыми сталкивается семья, и предложить поддержку.

10. В спокойной (не угрожающей) форме разъяснить родным возможные последствия отсутствия должной реакции семьи для уязвимого человека и других ее членов.

11. Первые профилактические контакты лучше установить социальным работникам, а не правоохранителям. Сотрудникам силовых структур, посещающим семьи с целью профилактических бесед, лучше появляться к гражданской форме, чтобы избежать стигматизации семьи в местном сообществе.

12. Система обмена информацией между разными участниками профилактической работы (социальными работниками, общественными деятелями, правоохранительными органами, муниципалитетами, сотрудниками системы образования) должны быть четкой и прозрачной, в том числе понятной для самих семей.

НЕСЛАБЫЙ ПОЛ: ЖЕНЩИНЫ КАК КАТАЛИЗАТОР ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Более активное вовлечение женщин — важнейший шаг для повышения эффективности программ в сфере ПНЭ. Женщины — это матери, жены, сестры, дочери, подруги, эксперты и практики: в разных ролях у них есть возможность быть важнейшими участниками профилактической работы.

Почему?

Прежде всего, насильственный экстремизм и войны затрагивают женщин особым образом; поэтому они могут предложить иную точку зрения на проблемы в сфере безопасности, в которой многое монополизировано мужчинами. Женщины иначе вовлечены в домашние процессы и в то, что происходит в сообществах; вдобавок при вовлечении их в ПНЭ возникает сеть поддержки и обмена информацией, не обязательно совпадающая с той, что используется мужчинами.

Женщины могут создавать совершенно другие контрнарративы, с иной точки зрения рассматривающие насильственный экстремизм, сконцентрированные на других аспектах добродетели, дома, отношений, а также делиться личными историями о влиянии радикализации на семью и сообщество.

Усиление влияния женщин в ПНЭ не может происходить без укрепления их роли в обществе в целом. Программы, направленные на укрепление позиции женщин, их развитие и включенность в общественные процессы, повысят способность женщин быть успешными в ПНЭ, а также окажут противодействие радикальной пропаганде вербовщиков, продвигающей гипермаскулинность мужчин и крайнюю покорность женщин.

СИЛА МАТЕРЕЙ

Матери оказывают огромное влияние на жизнь детей, имеют глубокую эмоциональную связь со своим ребенком, понимают, что его радует, расстраивает, знают все о его травмах и уязвимостях. Несмотря на то, что ультрарадикальные группировки пытаются целенаправленно дискредитировать и ослабить связь своих рекрутов с семьями, большинство молодых мужчин и женщин, уехавших на Ближний Восток и примкнувших к радикальным группировкам, в той или иной степени сохраняло контакт с материями по мессенджерам или телефону. Таким образом, даже такие ультрарадикальные группировки, как ИГИЛ оказались не способны оборвать эмоциональную связь матери и ребенка.

Поэтому матери имеют самый серьезный потенциал в предотвращении радикальных влияний. Обучение матерей навыкам поддержки уязвимой молодежи, техникам распознавания ранних признаков радикализации и правильному реагированию на них поможет им в решительном противодействии вербовщикам. Важно, чтобы это обучение проводили те люди и организации, которым матери доверяют, и атмосфера на подобных занятиях должна располагать к искреннему обсуждению. Кроме того, матери могут сыграть ключевую роль в реинтеграции своих сыновей, добровольно вышедших из экстремистских организаций или из мест лишения свободы.

При этом не стоит идеализировать матерей и преувеличивать их способности: нередко матери теряют контакт с детьми, их мнение не пользуется уважением. Иногда матери могут почувствовать беду, но неверно интерпретировать ее, а порой у них не хватает влияния, навыков и ресурсов, чтобы решить проблему. На Северном Кавказе немало случаев, когда матери сами радикализовались и радикализовали детей или вывезли их в зону конфликта на Ближнем Востоке.

ОСОБОЕ ВЛИЯНИЕ ЖЕН

Все, что сказано об эмоциональном влиянии матерей на детей относится и к женам, имеющим особый эмоциональный доступ к мужьям.

Способность жен замечать радикальные наклонности мужей и адекватно реагировать на них особенно важна еще и потому, что женщины зачастую вынуждены следовать за мужьями не из-за поддержки их убеждений, а из-за превратно понятого чувства религиозного долга, ради выживания или сохранения детей. Женщины должны научиться понимать, что делать в случае радикализации мужей, как попытаться отговорить партнера от присоединения к экстремистским группировкам, а в случае неудачи — как защитить себя и детей от последствий радикализации мужа. Жены, как и матери, могут сыграть важнейшую роль в реинтеграции своих мужей, возвращающихся из тюрем или добровольно вышедших из экстремистских организаций.

РОЛЬ СЕСТЕР

Положение сестер по-своему уникально: они могут влиять на уязвимого человека и как члены семьи, и как сверстники. При вербовке женщинам обещают, что чувство близости с другими «сестрами» — женщинами, входящими в насильственные группировки — окажется одним из самых крепких и ценных в их жизни. Поэтому в целях профилактики особенно важным становится поддержание доверительных отношений между сестрами, а также между сестрами и братьями. Благодаря такой тесной связи появится возможность заметить проблему на ранних стадиях и адекватно отреагировать на нее.

ЖЕНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Участие женщин в ПНЭ не должно сводиться к традиционным ролям матери, жены и сестры. Женщины должны быть включены в процесс профилактики как эксперты, исследователи, практики, миротворцы, общественницы, журналистки, активистки, а также сотрудницы правоохранительных органов, сферы образования и здравоохранения.

Многие матери и жены, столкнувшиеся с проблемами радикализации в семьях, рассказывали, что искали общения с такими же женщинами, надеясь обсудить с ними свои проблемы, получить поддержку и совет. Поддержка сотрудничества и актов солидарности матерей, женских и родительских организаций и активисток в сфере работы с уязвимой молодежью и профилактики насильственного экстремизма имеет большое значение для повышения эффективности усилий по ПНЭ.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: РОЛЬ ЖЕНЩИН, ВЫШЕДШИХ ИЗ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУПП

Женщины, добровольно и осознанно вышедшие из экстремистских организаций, могут сыграть уникальную роль в профилактике радикализации, если они захотят принять участие в работе с молодежью или уязвимыми женщинами. Следует поощрять женщин, которые хотят поделиться своими историями. Их опыт — наиболее убедительное, эмоциональное и легитимное свидетельство против насильственного экстремизма.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ЖЕНЩИН В ПНЭ

Расширение участия женщин в ПНЭ не сводится к включению большого количества женщин в сферы, где преобладают мужчины. Речь идет о привлечении женщин на такие позиции и в таких качествах, в которых у них есть возможность доступа к ситуации и влияния на нее

Способствовать включению женщин в процесс профилактики в разных качествах: матери, жены, сестры, эксперта, лидера местного сообщества, миротворца, посредника. Не следует отводить женщине роль исключительно по работе с женщинами, но важно включать ее на всех уровнях. Также не следует исключать мужчин, желающих работать с женщинами и чувствительных к гендерным особенностям аудитории. Создавать дополнительные возможности для обучения, общения и обмена опытом матерей для обсуждения актуальных проблем воспитания подростков и молодежи, в том числе насильственной радикализации. Способствовать объединению и солидарности женских и родительских организаций, работающих в сфере профилактики радикализации. Привлекать женские организации к разработке и реализации программ по ПНЭ, учитывающих гендерную специфику процессов радикализации. Распространять истории женщин о влиянии на них насильственного экстремизма, последствиях радикализации для семьи и сообщества. Поддерживать программы, расширяющие права и возможности женщин как лидеров сообщества; активистов гражданского общества, в том числе тренинги для женщин по разрешению конфликтов, выстраиванию диалога, медиации. Оценивать влияние программ по профилактике радикализации на девушек и женщин, при необходимости вносить коррективы в программы для повышения их гендерной чувствительности.

Для лучшего понимания роли женщин в насильственном экстремизме и его профилактике: