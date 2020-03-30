Новый случай заражения коронавирусом выявлен на Ставрополье

30 марта 2020, 11:18

Число зараженных коронавирусом в Ставропольском крае увеличилось до шести, а находящихся в самоизоляции - до 1777.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта в Ставропольском крае был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Зараженной оказалась главный инфекционист региона Ирина Санникова. Второй случай заражения был выявлен у человека из окружения Санниковой. Власти региона ввели режим повышенной готовности. Жители Ставрополья потребовали наказать врача, которая после возвращения из-за рубежа пренебрегла режимом самоизоляции. Она была уволена, на нее заведено уголовное дело. 26 марта число заболевших коронавирусом на Ставрополье выросло до пяти человек.

"30 марта стало известно о еще одном подтвержденном диагнозе коронавирусной инфекции нового типа на Ставрополье. Это человек, контактный с первой заболевшей. Таким образом, сегодня в инфекционном стационаре получают лечение шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. У пятерых болезнь протекает практически бессимптомно, им не требуется специфическое лечение", - сказано в сообщении на сайте краевого Минздрава.

По данным ведомства, под наблюдением врачей находятся 1855 человек, из них 1777 самоизолированы на дому.

Пять случаев заражения выявлены в Ставрополе, один - в Невинномысске, уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте. "К сожалению, у нас в крае за сутки выявлено шесть подозрений на заболевание и одно подтверждение. То есть, на сегодня у нас в крае шесть заболевших и шесть анализов отправлены на подтверждение", - написал он.

Несоблюдение правил изоляции в связи с распространением коронавируса может привести к значительной потере денег или даже к тюрьме. О том, сколько может стоить побег из-под карантина в разных странах — в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".